Na zdolanie 20 vrcholov VKT majú turisti i cykloturisti v kraji necelý mesiac

Prebieha siedmy ročník Vrchárskej koruny Trenčianska.

Na zdolanie všetkých 20 vrcholov v rámci projektu Vrchárska koruna Trenčianska (VKT) majú milovníci turistiky či cykloturistiky už len necelý mesiac. Informoval o tom Matej Plánek z komunikačného oddelenia Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).

V poradí 7. Ročník cyklisticko-turistického podujatia v Trenčianskom kraji sa končí koncom novembra. Dvadsiatku predpísaných vrcholov môžu záujemcovia zdolať na bicykli, behom, peši i so psom. Organizátori nezabudli ani na ľudí s hendikepom, ktorým na splnenie stačí zdolať päť vrcholov.

Pre zapojenie sa do VKT je dôležité, aby sa účastníci na každom vrchole odfotili. Na fotografii by malo byť zreteľne jasné aj to, o aký vrchol ide. Fotky je následne potrebné nahrať na webové sídlo vkt-bike.sk. Podporovateľom VKT je TSK spoločne s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Trenčín región.