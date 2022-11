REGIONÁLNY FUTBAL: Jesenným majstrom Opatová, Bošáca nadelila Turej päťku, štyri góly Sládeka

Prehľad výsledkov, komentárov, tabuliek a hráčov zápasov od III. po VIII. ligy.

Bošáca (v červenom) si poradila so Starou Turou. (Zdroj: TN)

III. LIGA

Nové Mesto – Bánová 1:2 (1:1)

V poslednom jesennom stretnutí na domácej pôde privítali Novomešťania Bánovú. Hostia boli aktívni od prvých minút. Už v tretej minúte využili po rohu zaváhanie domácej obrany a gólom Konečného sa dostali do vedenia. V ďalších minútach prvého polčasu sa útoky striedali na oboch stranách a diváci tak videli pekné stretnutie. V závere polčasu hráči AFC viackrát pohrozili, no skórovať sa podarilo až v 43. minúte Štefankovi , ktorý sa presadil po dobre kopnutom rohu . Novomešťania mohli ísť i do vedenia, ale prudkú strelu Marčeka zlikvidoval brankár hostí Kosa. Druhý polčas začali hráči AFC útočnejšie. V 50. minúte kopal Živcic priamy kop a len tesne minul bránu hostí. O štyri minúty mali veľkú gólovú príležitosť hostia, ale únik Konečného výborne zlikvidoval domáci brankár Igaz.

