Politológ: Pre spoločnosť je veľmi zlý signál, ak v miestnych voľbách príde voliť len tretina voličov

Pavol Struhár zhodnotil výsledky v Trenčianskom kraji.

TRENČÍN. "Pre spoločnosť je veľmi zlý signál, ak v miestnych voľbách príde k voľbám len tretina voličov," povedal na margo voličskej účasti na tohtoročných voľbách v Trenčianskom kraji politológ Pavol Struhár, ktorý pôsobí na Katedre politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

V rozhovore taktiež zhodnotil výsledky primátorských volieb vo väčšine veľkých miest v kraji, vysvetlil, prečo mnoho ľudí nemalo záujem ísť voliť a zároveň poukázal na to, že mnohí primátori, ktorí opätovne kandidovali svoj post aj obhájili.

Richard Rybníček obhájil post primátora, dokonca s podobnými číslami, ako vo voľbách v roku 2018, očakávali ste to?

Vnútorne som odhadoval, či Richard Rybníček bude mať znovu viac ako 70 percent, alebo nie, pretože v doterajších voľbách mal vždy nad 70 percent. Otázka bola, či to obháji, lebo je to v podstate také referendum o ňom, či dokáže ešte stále tých ľudí presvedčiť.

Nakoniec mal 72,9 percenta, to znamená, že on si tú podporu dlhodobo udržiava. Ak by tá podpora bola nižšia, že by mu Miloš Mičega dokázal ukrojiť omnoho viac percent, keďže bol jediný protikandidát, tak by to znamenalo, že postupne stráca dôveru ľudí.

Práveže naopak sa ukázalo, že má stále vysokú podporu a že dokázal tých ľudí mobilizovať a prišli voliť. V Trenčíne to nie je len o tom, že vyhral kvôli tomu, že nemal silného protikandidáta, ale preto, že tí ľudia mu skutočne dôverujú.

V predvolebných prieskumoch sa hovorilo o náraste podpory pre Miloša Mičegu, no výsledok bol nakoniec rovnaký, ako minulé voľby. Ako si to vysvetľujete?