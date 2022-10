FOTO: Výstava Radovana Stoklasu ponúka prierez práce reportážneho fotografa

Výstavu Radovan Stoklasa – Fotografia si môžu záujemcovia pozrieť v GMAB do 28. januára budúceho roka.

TRENČÍN. Prierez 25-ročnej práce fotografa Radovana Stoklasu prináša výstava reportážnej fotografie v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. Ponúka 70 fotografií dlhoročného fotografa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR). TASR o tom pri príležitosti piatkovej vernisáže informovala kurátorka Veronika Marek Markovičová.



"Rada Stoklasu netreba v Trenčíne, ale ani na Slovensku, nejako zvlášť predstavovať. Prináša fotoreportáže pre TASR i zahraničnú agentúru Reuters. Je ale niečo úplne iné vidieť jeho fotografie v dennej tlači, na weboch či na sociálnych sieťach a niečo iné je ukázať ich na jednom mieste spolu vedľa seba v galérii. Rovnako zaujímavé je vidieť život nielen Trenčína, ale aj celého Slovenska," uviedla kurátorka s tým, že z množstva fotografií vybrali na výstavu aj také, ktoré sú zaujímavé nielen reportážne, ale aj výtvarne.

Prvá fotoreportáž podľa Radovana Stoklasu vznikla asi v roku 1988, sám vtedy nevedel, že to bude reportáž. "Rodičia stavali chatu, nákladné auto priviezlo materiál a zapadlo. Bolo ho treba vytiahnuť, celé sa to skomplikovalo. Mal som otcov flexaret, a tak som začal fotiť," spomína na svoje úplné začiatky s tým, že jeho prvou fotografiou v novinách bola v roku 1997 fotka z cyklistických pretekov v Novej Dubnici.



Mnohé jeho fotografie získali ocenenia na rôznych prestížnych súťažiach. Ako sám hovorí, jeho najcennejšie fotografie sú tie, ktoré ešte neurobil. Cení si aj bežné fotoreportáže, na ktorých sa človek "nadrie" a zrazu sa mu podaria.

"Snažím sa pracovať eticky, neukazovať niečo, čo by sa ukazovať nemalo. Bol som na rôznych reportážach. Napríklad pri teroristickom útoku vo Viedni, kde som stál nad mŕtvym človekom. Bolo to mrazivé, samozrejme, že som to neodfotil. Tragédie fotím nerád, dlho to zostáva vo mne. Oveľa viac sa teším napríklad na fotografovanie tradícií, zvykov alebo športu," doplnil fotograf.



Výstavu Radovan Stoklasa – Fotografia si môžu záujemcovia pozrieť v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne do 28. januára budúceho roka.