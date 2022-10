VOĽBY: O predsednícku stoličku v TSK bojuje šesť kandidátov, najmenej na Slovensku

Kým v roku 2017 sa o funkciu župana uchádzalo sedem kandidátov, tentoraz prejavilo záujem len šesť ľudí.

TRENČÍN. Po piatich rokoch si v dnešných spojených voľbách obyvatelia Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) volia predsedu TSK a poslancov krajského zastupiteľstva. Kým v roku 2017 sa o funkciu župana uchádzalo sedem kandidátov, tentoraz prejavilo záujem len šesť ľudí, čo je najnižší počet uchádzačov zo všetkých ôsmich vyšších územných celkov.

Popri úradujúcom županovi Jaroslavovi Baškovi (Smer-SD, Hlas-SD, Sme rodina, Slovenská národná strana) sa o priazeň voličov uchádzajú Marian Kňažko (Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku), Anton Kysel (Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko), Miroslav Magdech (Republika), Peter Máťoš (Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna strana, Dobrá voľba a Umiernení, Progresívne Slovensko, Spolu občianska demokracia, ODS - Občianski demokrati Slovenska, Šanca) a Adrián Mikuš (nezávislý).

TSK je rozdelený do deviatich volebných obvodov, obyvatelia kraja volia v 652 volebných okrskoch, pričom popri obsadení funkcie predsedu rozhodujú aj o zložení krajského zastupiteľstva. To bude na rozdiel od vrcholiaceho funkčného obdobia 44-členné, pre znižujúci sa počet obyvateľov krajov ubudlo po jednom mandáte v okresoch Prievidza, Ilava a Partizánske. Volebná komisia TSK zaregistrovala spolu 265 poslaneckých kandidátov, jeden z nich sa ešte pred voľbami kandidatúry vzdal.

Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 29. októbra od 7:00 do 20:00.