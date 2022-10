Z tetovaní robia vedu už len zakomplexovaní jedinci, vraví metalista a šéf benefičného festivalu

Pre detské oddelenie pomohol Ľuboš Dúcky vyzbierať už desaťtisíce eur.

Metalový bubeník Ľuboš „Hoyas“ Dúcky dlhodobo pôsobí v bánovskej kapele Attack of rage, zároveň však bubnuje aj v trenčianskej formácii Depresy.

Okrem toho však niekoľko rokov v Bánovciach nad Bebravou organizuje benefičný festival Celestial Helpfest, z ktorého peniaze pravidelne putovali na detské oddelenie v bánovskej nemocnici.

V novembri 2022 sa uskutoční jubilejný 10. ročník tohto podujatia.

V rozhovore priblížil, ako na podporu zo strany metalovej a punkovej komunity reagovali lekári na detskom oddelení pri prvom stretnutí, koľko peňazí za celé fungovanie festivalu vyzbierali, ale i to, koho plánuje podporiť tento rok, keďže v bánovskej nemocnici už detské oddelenie nefunguje.

Tento rok sa uskutoční 10. ročník Celestial Helpfestu. Čo vidíte, keď sa ohliadnete za tými rokmi?

Hlavne mám pocit, že to veľmi rýchlo ubehlo. Ani sa mi to nezdá, že to už je desiaty ročník.

Pocit mám z toho ale super. Teraz ako bola aj dva roky pauza kvôli pandémii, tak som aj čelil otázkam, či to bude, ľudia na mňa tlačili, aby to bolo, tak určite mám len pozitívne pocity.

Aj kapely, ktoré tu doposiaľ hrali, si to len pochvaľujú po všetkých stránkach, sú za nami aj nejaké výsledky.

Strávili ste dva roky pandémie aj premýšľaním nad tým, ako bude tento ročník vyzerať?

Premýšľal som hlavne nad tým, ako zlepšiť zvuk festivalu, lebo to je pri metalovej a punkovej hudbe veľmi dôležité. Budeme mať teraz chalana, ktorý zvučí aj Tublatanku.

Chcel by som sa posúvať aj dramaturgicky, ale je to náročné, keďže nás limitujú bariéry benefície a jednoducho naše rozpočty sú obmedzené. Za tie dva roky dramaticky zdraželo všetko, stoja viac aj náklady na benzín a celkovo všetky veci okolo kapiel. Premýšľal som aj nad tým, aké kapely zavolať, aby to veľa nestálo.

V rozhovore sa taktiež dočítate Čo ho inšpirovalo k tomu, aby zorganizoval benefičný festival?

Ako spomína na prvý ročník festivalu?

Ako na jeho výzor reagovali, keď na detské oddelenie prišiel prvý krát?

Či si myslí, že sa predsudky zo spoločnosti za poslednú dekádu vytratili?

Koľko peňazí doposiaľ vďaka festivalu vyzbierali?

Koho pomoc na detskom oddelení si najviac váži?

Ako plánuje poňať jubilejný desiaty ročník?

Komu by mali peniaze z tohto ročníka poputovať?

Ako spomínate na prvý ročník?

Nemôžem povedať, že by to nadšenie opadlo, ale vtedy som do všetkého išiel takpovediac „po hlave“. Bolo tam vtedy tuším 12 kapiel, časový sklz, museli sme vychytať rôzne problémy ohľadne zvuku, chýbali nám veci.