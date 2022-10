O nízkom záujme mladých podieľať sa v politike i rekonštrukcii ihrísk. Vyšli nové MY noviny

V aktuálnom vydaní vám advokáti poradia, ako sa nestratiť v otázkach dedenia.

Tento týždeň sa okrem iného dočítate:

- Záujem ľudí podieľať sa na politike v regióne klesá. Upozornil na to politológ na základe zoznamu kandidátov na poslancov mestských a obecných zastupiteľstiev. Prinášame vám aj zoznam mien kandidátov.

- Tri lekárky a jedna sestra z Fakultnej nemocnice Trenčín opísali svoju prácu v knihe o silných zdravotníčkach. Z akých dôvodov sa do knihy About the future dostali?

Za poslancov zastupiteľstiev kandiduje menej ľudí ako v roku 2018. Záujem o tento post klesá aj u mladých

- V Dubnici nad Váhom postupne zrekonštruovali všetky ihriská v mestských základných školách. Koľko tieto investície dohromady stáli?

- Podjavorinské múzeum vystavuje retroexponáty, ktoré pochádzajú z obdobia 60. až 80. rokov. Aké rarity z minulosti vystavujú?

- Ľuboš „Hoyas“ Dúcky viac ako desať rokov organizuje benefičný metalový festival v Bánovciach nad Bebravou. Komu plánuje podujatie finančne pomôcť tento rok?

Príbehy štyroch zdravotníčok z trenčianskej nemocnice obsiahli v knihe

- Súčasťou novín je aj tento týždeň MY magazín s TV programom.

- Po 27 rokoch zvíťazila Ľuborča, Beckov i Lubina sú jesennými majstrami. Prečítajte si prehľad krajského futbalu v kocke.

- Zároveň vám prinášame aj výsledky z regionálneho hokeja, volejbalu i florbalu.