Unikátnu Jurkovičovu rozhľadňu od tvorcu Štefánikovej mohyly na Bradle vybudovali 115 rokov po jej nakreslení

Pri jej vzniku bol veľký dôraz kladený na každý detail a výtvarnú farebnosť.

TURÁ LÚKA/ROŽNOV POD RADHOŠTĚM. Nádhernú rozhľadňu nášho rodáka z Turej Lúky, architekta, etnografa a dizajnéra Dušan Jurkoviča (1867-1947) sa nadšencom neobvyklej architektúry za česko - slovenskou hranicou v Rožnove pod Radhošťom podarilo vybudovať nad Valašským múzeom v prírode po 115 rokoch od jej Jurkovičovho návrhu.

Napísali sme

Napísali sme Za poslancov zastupiteľstiev kandiduje menej ľudí ako v roku 2018. Záujem o tento post klesá aj u mladých Čítajte

Nádherná rozhľadňa sa týči na Karlovom kopci v nadmorskej výške 480 metrov a má výšku 31 metrov. Jej výstavba trvala vyše roka a oficiálne bola sprístupnená 28. apríla 2012. Výstavba unikátneho architektonického diela stála 12,2 milióna Kč. Podstatnú časť tvorili dotácia z prostriedkov Európskeho fondu pre regionálny rozvoj a dotácia Nadácie Děti - kultura - sport z Uherského Hradišťa.

Jej zriaďovatelia sa o Jurkovičovu rozhľadňu vzorne starajú, a tak skvostné dielo nášho rodáka určite nečaká trpký osud dvoch rozhľadní Poľana a Drahy, o ktorých sme nedávno písali.

Kým Jurkovičovu rozhľadňu od jej sprístupnenia navštívili desaťtisíce návštevníkov, rovnako staré a v približne rovnakom období vybudované rozhľadne Poľana a Drahy boli už zbúrané.

Článok pokračuje pod video reklamou

Historik a etnograf Daniel Drápala pripomenul v roku 2008 niekdajší zámer vybudovať rozhľadňu Dušana Jurkoviča a inicioval tak vybudovanie architektonického unikátu.

Na základe dvoch jednoduchých nákresov Dušana Jurkoviča vytvoril potom stavebný inžinier Antonín Závada starší kompletné technické nákresy rozhľadne, ktorá definitívne ožila vďaka šikovnosti staviteľov s využitím 200 metrov kubických dreva z dubu, smreka a jedle.

Pri jej vzniku bol veľký dôraz kladený na každý detail a výtvarnú farebnosť. Práve s Danielom Drápalom sme sa o Jurkovičovej rozhľadni, na ktorú vás zavedie 102 schodov a má sedem podlaží, rozprávali.

Po architektovi Dušanovi Jurkovičovi ostali z roku 1896 iba dva neveľké obrázky so skicou pútavej rozhľadne bez jasných detailov. Napokon sa podarilo vybudovať v rokoch 2010 - 2011 unikátnu a nádherne vyrezávanú i maľovanú rozhľadňu nad Valašskou dedinou v Rožnove pod Radhošťom.

Dušan Jurkovič vypracoval dve varianty rozhľadne. Jedna bola zdobenejšia, detailne vyrezávaná i s vežičkami. Druhá varianta bola zdobená už menej. Publikoval tieto návrhy a reprodukcie rozhľadne boli postupne preberané ďalej. Ja som pôvodné originály Jurkoviča s kresbou rozhľadne v rukách už nikdy nemal. Boli to už iba preberané publikované reprodukcie. Rozhľadňa Dušana Jurkoviča bola svojou vonkajšou vizualizáciou nádherná a atraktívna, so vzťahom k regiónu i populárnym neďalekým Pustevnám. My sme sa napokon rozhodli pre jednoduchšiu variantu, aj vzhľadom na financie či udržiavanie rozhľadne vo výbornom technickom stave.

V akej podobe bola vlastne dokumentácia rozhľadne z materiálov Dušana Jurkoviča?