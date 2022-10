Špeciálne predstavenie kandidátov do VÚC TSK

Kompletný zoznam poslancov a predstavenie kandidátov.

Termín spojených komunálnych a župných volieb sa blíži. Konať sa budú už v sobotu 29. októbra. MY regionálne noviny preto v rámci celého Trenčianskeho kraja pripravili špeciálnu prílohu s kompletným zoznamom poslancov a predstavením kandidátov, ktorí mali záujem o rozšírenú voľbu.

Príloha Kandidáti do VÚC Trenčianskeho samosprávneho kraja bude vložená do celého nákladu troch regionálnych novín MY Považský Obzor, MY Trenčianske noviny a MY Hornonitrianske noviny v pondelok 24. októbra.

Okrem zoznamu kandidátov v nej nájdete zaujímavý obsah a užitočné informácie o tohtoročných voľbách.

Túto špeciálnu štyridsať stranovú prílohu si môžete pozrieť aj v online podobe ako PDF tu:

Špeciálne predstavenie kandidátov do VUC TSK - otvoriť PDF

