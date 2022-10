Za poslancov zastupiteľstiev kandiduje menej ľudí ako v roku 2018. Záujem o tento post klesá aj u mladých

Prinášame vám zoznam kandidátov na mestských poslancov okresu Trenčín.

TRENČÍN. Záujem ľudí podieľať sa na politike v regióne klesá. Podľa politológa o tom svedčí nižší počet kandidátov na poslancov mestských zastupiteľstiev, oproti tomu, aký bol v komunálnych voľbách pred štyrmi rokmi.

Zároveň upozornil na to, že poslancami sa chce stať stále menej mladých ľudí, keďže v obvode Trenčín je len približne deväť percent kandidátov mladších ako 30 rokov. Súčasťou článku je aj kompletný zoznam kandidátov do mestských a obecných zastupiteľstiev v okrese Trenčín.

Výkričník pre demokraciu

Klesajúci záujem o post poslanca v mestskom zastupiteľstve môžeme podľa Pavla Struhára, politológa ktorý pôsobí na Katedre politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, sledovať v mestách ako Trenčín a Nemšová.

„Predstavuje to výkričník pre demokraciu, pre ktorú je občianska participácia veľmi dôležitá. Zároveň je to spätná väzba pre tých, čo v súčasnosti robia komunálnu či národnú politiku tak, že to ľudí odrádza. Funkcia poslanca je do veľkej miery poslanie, dobrovoľná aktivita v prospech iných,“ vysvetlil.