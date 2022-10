Príbehy štyroch zdravotníčok z trenčianskej nemocnice obsiahli v knihe

Kniha About the future si kladie otázku, kam smeruje zdravotníctvo.

TRENČÍN. Začiatkom októbra vyšla knižná publikácia About the future, ktorá obsahuje 51 príbehov úspešných žien z prostredia zdravotníctva. Autor do knihy zaradil aj príbehy štyroch žien, ktoré pôsobia vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne (FN TN).

Opísali v nich úskalia svojej práce, ťažkosti s ktorými sa každý deň stretávajú, ale aj radosti, ktoré z ich povolania plynú.

Sila osobností

Autorom publikácie je taliansky autor a fotograf Guido Andrea Longhitano. Venovaná je ženám, ktoré sú vo svete zdravotníctva osobnosťami, či už vo vedúcich pozíciách, alebo sa značne pričinili o zlepšenie chodu ich pracoviska, prípadne boli významnou inšpiráciou pre svoje kolegyne.

Napísali sme

„Rozprávajú v nej svoje príbehy, pohľad na zdravotníctvo a z jej čítania je cítiť silu ich osobností. Publikácia bola slávnostne predstavená 3. októbra na galavečere, za účasti zástupcov rezortu zdravotníctva,“ priblížila Martina Holecová, hovorkyňa FN TN.

V knihe je 51 žien, štyri z nich pracujú vo Fakultnej nemocnici.

„Sú to zástupkyňa primára psychiatrickej kliniky Bohdana Bírešová, vedúca pôrodná asistentka Adriana Pelechová, pôrodná asistentka Viera Milanová a zdravotná sestra Miriam Zichová,“ vymenovala hovorkyňa.

V článku sa okrem iného dočítate Kto je autorom publikácie?

Aké príbehy zdravotníčok v knihe obsiahli?

Ako vnímajú súčasný stav zdravotníctva?

Či veria, že sa môže raz zlepšiť?

Čo vnímajú ako najväčšie problémy súčasnej zdravotníckej krízy?

Čo podľa nich v zdravotníctve najviac absentuje?

Každý deň stojí pri zrode života

Pôrodná asistentka Viera Milanová bola svojou účasťou v knihe milo prekvapená, no zároveň hrdá na to, že sa jej práca pôrodnej asistentky ešte viac dostane do povedomia verejnosti.