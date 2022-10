VII. LIGA: Turani zdolali lídra, Zamarovce nevycestovali, čelo tabuľky sa vyrovnáva

Prehľad výsledkov, komentárov, tabuľky a hráčov zápasov VII. ligy.

V. Bierovce/Op. – Dolná Súča 3:1 (1:1)

Ambiciózny nováčik súťaže vstúpil do zápasu ideálne. Hneď v 6. min. po nákope M. Hláveka otvoril skóre A. Kučerák – 0:1. Domáci sa snažili čo najskôr vyrovnať. V 8. minúte z pravej strany priťukol loptu P. Fabian T. Sivákovi, no ten trafil len bočnú sieť. V 13. minúte už bolo 1:1, keď parádnou prihrávkou našiel M. Sivák J. Bartáka, ktorý odstavil čisto – telom obrancu hostí, obohral aj brankára a vyrovnal. Hostia boli veľmi nebezpeční. V 17. min. prudká strela od M. Gajdošíka išla tesne nad bránu M. Bulka. V 25. min. skúšal ohroziť z priameho kopu brankára Buriana M. Medvedík, ale tesne nad. V 30. min. vysunul T. Sivák Bartáka, ten sa rútil na bránu z ľavej strany, ale obranca hostí mu ideálne zneškodnil zakončenie. Záver polčasu patril hosťujúcemu mužstvu, ktoré hrozilo viacerými gólovými situáciami zo štandardných situácií, no T. Hamaj ani F. Sirotný gól nestrelili. V 51. min. po zaváhaní domácej obrany trafil bočnú sieť v dobrej šanci T. Hamaj. Domáci postupne zvýšili aktivitu.

