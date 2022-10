REGIONÁLNY FUTBAL: Turani zaskočili lídra, gólové koncerty Radenoviča s Bihárym, v Potvoriciach rozhodla penalta

Prehľad výsledkov, komentárov, tabuliek a hráčov zápasov od III. po IX. ligy.

III. LIGA

Bánová - Častkovce 2:2 (1:2)

Bánová začala od začiatku aktívne. Domáci boli za svoju aktivitu a častejšie držanie lopty odmenení otváracím gólom. Po individuálnej akcii bol v 16-tke faulovaný Guba, ktorý si aj postavil loptu na biely bod. Penaltu zahral k pravej tyči a aj keď brankár Častkoviec vystihol smer strely, nedočiahol na ňu. Hostia vyrovnali o trinásť minút neskôr, keď Bánová prepadla pri rozohrávke v strede poľa, čo využili Častkovce na prečíslenie a do streleckej listiny sa zapísal Sládek. Rovnaký hráč skóroval aj o tri minúty neskôr, keď premenil pokutový kop potom, čo domáci stratili loptu v strede ihriska a Bičan fauloval v pokutovom území. Bánová si do prestávky ešte vypracovala zopár nebezpečných centrov, no bez priameho ohrozenia brány.

Článok pokračuje pod video reklamou