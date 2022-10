LGBTI+ komunitu podporili aj v Trenčíne. Organizátor dáva smrť dvoch ľudí za vinu aj politikom

Organizátor zhromaždenia sám zažil útoky zo strany extrémistov.

TRENČÍN. Desiatky obyvateľov Trenčína sa v piatok po osemnástej hodine zišli na Štúrovom námestí pri pamätníku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, aby si symbolickým zapálením sviečky pripomenuli dve obete teroristického útoku, ktorý sa udial pred bratislavským podnikom Tepláreň.

Článok pokračuje pod video reklamou

Týmto gestom taktiež vyjadrili svoj nesúhlas s fyzickými i slovnými útokmi proti LGBTI+ komunite na Slovensku.

Napísali sme

Napísali sme Mičega má vyššiu podporu ako v minulých voľbách, favoritom je však stále Rybníček, vraví politológ Čítajte

Jedným zo spoluorganizátorov zhromaždenia bol aj gitarista a spevák z trenčianskej punk-rockovej kapely BOX, ktorý v minulosti sám zažil niekoľko útokov zo strany extrémistov a neonacistov.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/YAYc6YjZVyk

Cítiť sa bezpečne by mala byť samozrejmosť

Pietne zhromaždenie podporilo aj samotné mesto Trenčín.

„Zhromaždenie podporujeme, pretože je dôležité vymedziť sa voči nenávisti, zlu a nezmyselnému násiliu. Želáme si, aby bolo samozrejmosťou cítiť sa vo svojej krajine bezpečne a slobodne,“ uviedla Erika Ságová, hovorkyňa mesta Trenčín.

V článku sa taktiež dočítate Kto inicioval zhromaždenie v Trenčíne?

Prečo si Mišák myslí, že má extrémistická rétorika silnú podporu u ľudí?

Aké násilné strety s neonacistami zažil na vlastnej koži?

Koho ešte viní z toho, že sa tento teroristický čin udial?

Ako vnímajú vraždu dvoch ľudí z LGBTI+ komunity účastníci zhromaždenia?

Z vrážd viní aj predstaviteľov štátu

Stretnutie pri pamätníku spontánne zorganizoval trenčiansky hudobník, známy pod pseudonymom Mišák Štramák, ktorý pôsobí v punk-rockovej kapele BOX.

„Nie je mi jedno to, v akej krajine žijem. Nakoľko som otcom a mám jednu dcéru a chcel by som mať aj viacej detí, tak si myslím, že je dôležité, aby sme tým deťom zanechali krajinu v nejakom normálnom stave a budú v nej môcť normálne žiť, tak, ako len budú chcieť. Nemôžeme mlčať, to je základný kameň všetkého,“ odôvodnil svoju motiváciu.

Ako ďalej povedal, je presvedčený o tom, že podobné prejavy nenávisti voči LGBTI+ komunite majú silnú podporu nielen medzi bežnými ľuďmi, ale hlavne medzi politikmi.