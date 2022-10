Po protipytliackej akcii obvinili enviropolicajti piatich mužov

Piatich mužov obvinili trenčianski enviropolicajti po minulotýždňovej protipytliackej akcii na území Trenčianskeho kraja.

Štyri z nich čelia obvin

eniu za prečin porušovania ochrany rastlín a živočíchov. Podľa polície 47-ročný P. J. bez akéhokoľvek oprávnenia prechovával v obci Trenčianske Mitice (okres Trenčín) exempláre chránených živočíchov – mačky divej, medveďa hnedého a rysa ostrovida. Tie získal od ďalších dvoch obvinených – 42-ročného L. T. a 58-ročného M. S. za účelom vykonania ich preparácie.

Z rovnakého prečinu je obvinený aj 35-ročný P. G., ktorý prechovával exempláre chránených živočíchov v obci Podlužany (okres Bánovce nad Bebravou). „Pôvod prechovávaných exemplárov je predmetom vyšetrovania, avšak je možné vyvodiť záver, že ide o jedince ulovené v rozpore s príslušnými právnymi predpismi," uviedla polícia.

Počas akcie Lovec vykonali policajti v stredu 5. októbra osem domových prehliadok a 12 prehliadok iných priestorov a pozemkov. Našli a následne zaistili exempláre uvedených chránených druhov živočíchov. Spoločenská hodnota zaistených exemplárov chránených druhov živočíchov je najmenej 30-tisíc eur.

Najstaršieho z obvinených policajný vyšetrovateľ obvinil aj z trestného činu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. „U obvineného boli pri domovej prehliadke v rodinnom dome v obci Horňany (okres Trenčín) nájdené a zaistené zbrane a strelivo, ktoré prechovával v rozpore s príslušnými právnymi predpismi. Za prečin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami vyšetrovateľ ďalej obvinil piatu osobu z tejto skupiny I. F. (1989), ktorý v rodinnom dome v obci Krásna Ves (okres Bánovce nad Bebravou) prechovával zbrane a strelivo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi," dodala polícia.

Trojicu obvinených P. J., M. S. a I. F. vzal sudca na návrh prokurátora do väzby. V prípade dokázania viny obvineným hrozia tresty odňatia slobody až do výšky troch rokov v prípade trestného činu porušovanie ochrany rastlín a živočíchov a osem rokov v prípade trestného činu nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami.