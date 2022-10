Za odmenu vycestovali autobusom. Nakopla nás facka v Hôrke, hovorí predseda Jablonky Bakoš

Nebodovali v prvom kole a potom zabudli prehrávať. Jablonka po „prestupe“ do novomestskej deviatej ligy patrí medzi najlepšie tímy súťaže. Rozprávali sme sa s jej predsedom Michalom Bakošom.

Máte za sebou zaujímavý začiatok sezóny. Po úvodnej prehre prišlo osem stretnutí s bodovým zápisom. Ako vnímate prvú tretinu súťaže?

Zatiaľ môžeme byť spokojní. Pomohla nám facka v Hôrke nad Váhom, kde sme prehrali vysoko 1:6. Odvtedy sa všetko zlepšilo. Hráči si vstúpili do svedomia a odvtedy fičíme. Poctivo trénujeme a zomkli sme sa. Vyhýbajú sa nám zranenia a do kabíny dobre zapadla trojica hráčov Smolka, Pakan, Kováč. Na zvyšku chlapcov cítiť, že sú spolu už dlhšiu dobu.

Pred sezónou ste zmenili trénerský post. Matúša Joríka nahradil Lukáš Večeřa. Prečo?

Matúš uplynulú sezónu hral za Brestovec a my sme zväčša senickú ôsmu ligu hrávali po sobotách. Teraz prestúpil do Rakúska a drvivú väčšinu vonkajších stretnutí v novomestskej súťaži hráme v nedele, takže by nestíhal a dobrovoľne odstúpil. V Jablonke nám s futbalom stále pomáha. Rozhodli sme sa preto posunúť do pozície hlavného kouča Lukáša Večeřu, ktorý v drese Jablonky odohral už množstvo sezón. Poznajú ho fanúšikovia, bol kapitánom. V šatni má rešpekt, hráčov dobre pozná. Nechceli sme do kolektívu priviesť niekoho cudzieho, preto sme volili jeho.

Predchádzajúcu sezónu ste odohrali v spojenej senicko-myjavskej súťaži. Ako vyznieva jej porovnanie s aktuálnou ligou?

Aj toto sa v článku dočítate V čom sa aktuálna sezóna v podaní Jablonky podobá tej minulej?

Zaznamenali pokles návštevnosti a čo sa na domácich zápasoch zmenilo?

Prečo šiel v Považanoch do brány predseda Michal Bakoš?

Aký obrat zažili Jablončania v Bzinciach a ako zvíťazili na pôde silného Hrachovišta?

Aké sú ambície klubu pre aktuálnu sezónu?

Ako sa zmenila tréningová morálka tímu?