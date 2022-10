V stredu 12. októbra štartuje festival monodrám Sám na javisku

V rámci festivalu vystúpi s novou monodrámou aj Zdena Studenková.

TRENČÍN. V stredu (12. 10.) odštartuje v Trenčíne 28. ročník medzinárodného festivalu divadla jedného herca Sám na javisku.

Festival je v rámci monodramatických divadiel jediné podujatie svojho druhu na Slovensku.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Tento typ festivalu Slovensko nemá. Program bude prebiehať od 12. do 16. októbra. Dohromady sme pripravili 18 podujatí, čo je v rámci festivalu najviac doposiaľ. Budú sa odohrávať na rôznych miestach v Trenčíne,“ priblížil Kamil Bystrický, riaditeľ a dramaturg festivalu Sám na javisku.

Jedným z najväčších ťahákov festivalu bude podľa neho Zdena Studenková, ktorá v Trenčíne predstaví novú monodrámu Shirley Valentine.

Napísali sme

Napísali sme Bývalý alkoholik: Ľudia problém so závislosťou síce pociťujú, ale zjednodušujú ho a odmietajú Čítajte

„Festival podporuje aj menšie divadelné zoskupenia, diváci tak budú môcť vidieť napríklad predstavenie Dedina od nezávislého divadelného zoskupenia Gafa z Bratislavy, ktoré sa odohrá v Kultúrnom dome Opatová. Tým pádom sa ten festival prvýkrát premiestni aj do spádových častí Trenčína. Ľudia tam budú môcť vidieť aj predstavenie Pišta Báči zo salaša od Rastislava Zorňana, ktorý príde zo Srbska,“ uviedol.

V atypickom prostredí si budú môcť diváci pozrieť aj monodrámu List zastupiteľstvu. Toto predstavenie prebehne v sobášnej sieni mesta Trenčín. „Pôvodne to malo byť aj v miestnosti zastupiteľstva, ale kvôli voľbám sa to muselo presunúť do sobášnej siene, aby si to zachovalo ráz toho, že sa to odohráva na úrade,“ vysvetlil Bystrický.

Festival zároveň aj pokrstí nové divadelné priestory, ktoré vznikajú v priestoroch obchodného centra Družba.

„Volá sa to Družba drama studio, kde sa bude odohrávať predstavenie rusko-českej performerky Idini Andreevi, ktorým bude ten priestor prvýkrát otvorený pre verejnosť. Tento priestor bude svojou dramaturgiou zameraný na štúdiové, ateliérové a menšie projekty scénického charakteru,“ dodal. Podujatie podporil Fond na podporu umenia a mesto Trenčín.

Fanúšikovia divadelnej monodrámy sa môžu tešiť aj na predstavenia divadelníkov zo Slovenska, Česka, Ruska, Litvy a srbskej Vojvodiny. Vystúpenia sa uskutočnia na rôznych miestach, napríklad v Galérii M. A. Bazovského, Piano klube či Klube Lúč.

Napísali sme

Napísali sme Fyzioterapeutka Zuzana: Prišla som o veľa priateľov, odkedy pomáham deťom na Ukrajine Čítajte

Medzinárodný divadelný festival jedného herca Sám na javisku sa organizuje v Trenčíne od roku 1995. Poskytuje priestor na prezentáciu domácich a zahraničných divadelných produkcií. V minulosti sa na ňom zúčastnili známe mená zo slovenských a českých divadiel, ako Jiřina Bohdalová, Karel Roden, Jaroslav Dušek, Ladislav Chudík, Milka Zimková či Marián Labuda. Od roku 2005 organizuje festival občianske združenie Kolomaž.