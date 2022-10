Z basketbalového gangu v USA odišiel trénovať novomestskú mládež

Ľuboš Pavlovič v súčasnosti vedie so svojimi priateľmi niekoľko mládežníckych družstiev.

Basketbalový nadšenec, Novomešťan Ľuboš Pavlovič, si počas svojho pôsobenia v americkom San Franciscu užil niekoľko rokov nefalšovaný pouličný basketbal pod deravými košmi.

Černosi, belosi i Aziati naháňajúci veľkú oranžovú loptu na každom kroku v uliciach i na plážach San Francisca boli pre neho obrovskou inšpiráciou znovuoživiť chlapčenský basketbal v Novom Meste nad Váhom a nadviazať na úspechy basketbalu dievčenského.

Napísali sme

Napísali sme Bývalý alkoholik: Ľudia problém so závislosťou síce pociťujú, ale zjednodušujú ho a odmietajú Čítajte

Ľuboš zúročil neľútostné basketbalové bitky pod americkými košmi aj na domácej pôde. Najskôr v „trojkovom“ basketbale 3 x 3. V súčasnosti vedie so svojimi priateľmi niekoľko mládežníckych družstiev, s ktorými túži po najvyšších métach i titule majstra Slovenska.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ľuboš, kedy ste pôsobili v USA?

Do USA som prišiel v roku 2015 a pôsobil som tam s menšími prestávkami do roku 2018. Keď som sa zoznámil s atmosférou Kalifornie a San Francisca, okamžite som aj na americkom území začal inklinovať k basketbalu.

Ihriská majú vysokú úroveň a mládež je ťahaná k basketbalu alebo skateboardingu. To sú také základné športy, ktoré tam najviac priťahujú mladých.

Po rokoch ma basketbal opäť veľmi chytil a začal som hrávať na ulici s miestnymi. To bolo to pravé „odrážadlo“ aj po návrate do Nového Mesta nad Váhom, kde som založil basketbalový klub.

Ako zobrali domáci do partie basketbalistov neznámeho chalana zo Slovenska?

Keď tam príde niekto nový, ťažko ho medzi seba prijímajú. Sú to tam doslova basketbalové gangy, ktoré sa medzi sebou poznajú a existuje tam pouličná basketbalová štruktúra so zaužívaným systémom. Poznajú sa medzi sebou aj v súkromí. Najprv ma aj vysmievali, napokon som sa medzi nich dostal a nadviazal nové kamarátstva. Začiatok bol naozaj drsný.

Drsný basketbalový začiatok a nepríjemný zážitok z ulíc San Francisca? Prečo?