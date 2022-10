IX. LIGY: Lubina v laufe, prekvapivé zaváhanie Hôrky, spanilá jazda Jablonky

Prehľad výsledkov, komentárov a tabuliek IX. ligy Nové Mesto a Myjava-Senica.

IX. LIGA NM

Považany – Jablonka 2:7 (1:2)

V ideálnom počasí na futbal a na krásne pripravenom ihrisku nastúpili domáci trošku unavení po včerajších oslavách 70. výročia futbalu v Považanoch. To poznačilo aj úvod zápasu, keď dostali dva rýchle góly. Ďalej sa už hra vyrovnala a do šancí sa dostávali obe mužstva. Považany znížili zásluhou Hotového a pred odchodom do kabín mohlo byť vyrovnané, keď hosťujúcemu brankárovi pomohlo brvno po krásnej strele Reháka.

