VII. LIGA: Turá v kŕči, Turná zvládla derby, Ľuborča vyťažila body, Nemšová triafala konštrukciu brány

Prehľad výsledkov, komentárov, hráčov zápasu a tabuľky VII. ligy.

St. Turá – FK Turani 1:1 (1:1)

Od začiatku mali domíci územnú prevahu a snažili sa odpor súpera zlomiť. Ten napriek oklieštenej zostave bojoval. Niekoľko domácich šancí pokryl brankár Oravec. Po rohovom kope sa práve Turani dostali do vedenia, keď Oríškov center hlavou upratal do siete Konečný. O pár minút sa pískala ruka v pokutovom území na opačnej strane, no Durca vychytal Oravec. Po nepremenenej jedenástke sa ihneď pískal priamy kop. Valenčíkovu strelu dokázal brankár vyraziť na roh. Domácim vyšla pekná kombinácia v strede. Lopta sa dostala k Durcovi, ktorý ľavačkou nechytateľne poslal loptu do brány.

