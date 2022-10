O fyzioterapeutke, ktorá chodí cvičiť so sirotami na Ukrajine i klube abstinujúcich závislých. Vyšli nové MY noviny

V novom vydaní nájdete aj darček na tému Venované seniorom.

Tento týždeň sa okrem iného dočítate:

- Fyzioterapeutka Zuzaca Cacsino z Trenčína pravidelne chodí cvičiť so sirotami na Ukrajinu. V rozhovore priblížil aj to, prečo s ňou za to prestala komunikovať časť rodiny.

- Strieborné a bronzové ceny vojvodu z Edinburghu tento rok odovzdali viac ako 100 študentom z celého Trenčianskeho kraja. Za čo si ju tento rok zaslúžil jeden študent z Nového Mesta nad Váhom?

- Roman Jedinák vedie Klub abstinujúcich závislých. V rozhovore prezradil, ako

bojovať proti závislostiam.

- Prinášame vám zoznam kandidátov na starostov a primátorov v Myjavskom

a Bánovskom okrese.

- Dve žiačky novomestskej priemyslovky vytvorili v hre Minecraft mesto, ktoré využíva obnoviteľné zdroje.

- Z basketbalového gangu v USA odišiel Ľuboš Pavlovič trénovať novomestskú mládež. Kto bol jeho inšpiráciou prezradil v rozhovore.

- V Severnom Macedónsku hral druhú ligu, teraz strieľa góly v drese Horného Srnia. Amet Memeti je novou hviezdou v drese „cementárov“, ktorá by im mohla pomôcť k postupu do vyššej súťaže.

- Nepočujúci Ján Kuchta sa radí medzi najlepších gólmanov VIII. ligy Juh. Prečítajte si, ako sa dostal na veľké ihrisko.

- Tradične vám prinášame aj prehľad krajského futbalu v kocke.