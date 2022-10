Bývalý alkoholik: Ľudia problém so závislosťou síce pociťujú, ale zjednodušujú ho a odmietajú

Hovorí aj o tom, ako vníma aktuálnu tému alkoholu za volantom.

Niektorí ľudia sadnú za volant pod vplyvom alkoholu s tým, že vedome porušujú pravidlá, u iných to môže znamenať, že majú problém so samotnou kontrolou pitia alkoholu.

Takýchto ľudí sa už závislosť nepýta, či budú dodržiavať nejaké protokoly, alebo nariadenia.

Upozornil na to Roman Jedinák, ktorý v Bánovciach nad Bebravou vedie Klub abstinujúcich závislých. V minulosti bol sám závislý od alkoholu, v súčasnosti abstinuje už sedem rokov.

V rozhovore priblížil význam podobných klubov, opísal, ako vyzerá život abstinujúceho závislého, ale aj poradil, ako by mal vyzerať prvý krok k liečbe akejkoľvek závislosti.

Ako vznikol Klub abstinujúcich závislých v Bánovciach nad Bebravou?

Prvotnú myšlienku k tomu som dostal, keď som bol na liečení. Po nejakých dvoch mesiacoch v Záluží bolo zaujímavé vidieť, že popri nemocnici tam fungoval aj klub. Chlapci z tohto klubu ako keby chodia pravidelne po pacientov. Pre mňa boli ako svätí.

Človek bol zvyknutý vidieť okolo seba a zároveň aj v zrkadle, trosky. Zrazu prišli chlapci, ktorí úplne žiarili. Očarilo ma, že ten klub má niečo do seba, už na pohľad. Debaty, ktoré sme viedli, boli tiež zaujímavé. Neskôr mi napadlo, že v Bánovciach nemáme žiadny klub a z odborného hľadiska sa odporúča navštevovať takéto kluby.

Nechcelo sa mi chodiť ani do Nitry, ani do Trenčína, tak som si povedal, že to skúsime. Oslovil som apoštolského pastora, ten nám vyhovel, dal nám miestnosť, aby sme sa mohli stretávať. Najprv sme boli dvaja, potom sa pridali ďalší.

V rozhovore sa taktiež dočítate Ako vníma abstinenciu bývalý závislý?

Aký prínos má pre vyliečených závislých podobný klub?

Či existuje aj u takýchto abstinentov riziko toho, že do závislosti opäť spadnú?

Ako vnímal podobný klub počas jeho pobytu na liečení v Záluží?

Akí ľudia navštevujú klub a pre koho je určený?

Ako vníma aktuálnu otázku šoférovania pod vplyvom alkoholu?

Aký by mal byť podľa neho prvý krok k liečbe závislostí?

Čo je pri závilosti najťažšie?

Ako dlho abstinujete?

Sedem rokov.

Vedie tento klub nejaká odborná osoba?

Nie, je to svojpomocná skupina. V podstate sme si všetci rovní. Všetko sú to ľudia, ktorí prešli závislosťou, ale zároveň aj liečbou.

Jednak vedia, čo sa od nich očakáva vo vzťahu k sebe, ale aj k ostatným. Stretneme sa raz za týždeň, tí ľudia sa na to tešia a myslím si, že ich to drží nad vodou.

Sedem rokov abstinujete, aký ma po takej dlhej dobe pre vás význam, navštevovať takýto klub?