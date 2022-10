Fyzioterapeutka Zuzana: Odkedy pomáham deťom na Ukrajine, prišla som o veľa priateľov

Na Ukrajinu ma priviedla intuícia, alebo Pán Boh, vraví Zuzana Casino.

Zuzana Cacsino pôsobí skoro 20 rokov ako fyzioterapeutka najmä v Trenčíne, od februára však pravidelne chodí ako dobrovoľníčka cvičiť aj s deťmi v detskom domove v ukrajinskom meste Svaľava.

Ako sama vraví, časť rodiny s ňou pre toto rozhodnutie prestala komunikovať, mnohí prorusky cítiaci ľudia si ju aj vyhodili z priateľov na Facebooku. Napriek tomu je presvedčená, že sa rozhodla správne a že sa nachádza presne tam, kde ju je treba.

V rozhovore okrem jej pôsobenia v sirotinci priblížila aj to, aká je v Zakarpatsku atmosféra, či ruská armáda útočí aj na mesto v ktorom cvičí s deťmi, ako reagujú, keď v meste zaznejú sirény, ale i to, ako vnímajú súčasný vojnový konflikt miestni obyvatelia.

Za akým účelom pravidelne cestujete na Ukrajinu?

Pracujem tam ako dobrovoľník, fyzioterapeut v detskom domove v Svaľave. Ten pôvodný nápad spočíval v tom, že som nejako chcela pomôcť Ukrajine, ale ja mám svoje centrum tu v Trenčíne v ktorom mám objednané deti na polroka dopredu. Tým pádom som nemohla len tak zrušiť termíny, no i tak som hľadala nejakú možnosť, ako tej krajine pomôcť.

Po reportáži z tohto detského domova som oslovila poradcu premiéra pre cezhraničnú spoluprácu, pána Eduarda Buraša. On mi odporučil dva detské domovy, do ktorých z ohrozených oblastí premiestnili deti z detských domovov pri Kyjeve.

V tomto detskom domove mali teda zrazu o polovicu viac detí ako dovtedy. Ako detský fyzioterapeut so skoro 17 ročnou praxou som si vravela, že by som tam bola najužitočnejšia. Bola som sa tam pozrieť a rovno sme sa dohodli. Vždy som tam dva týždne, vykonám približne desať terapií, aby to malo zmysel. To nám dá u tých detí nejaký výsledok.

Koľkokrát ste tento domov navštívili od začiatku vojny?

Teraz som tam bola štvrtý krát. Vždy som mesiac doma a dva týždne tam s tým, že deťom nastavím program na cvičenie, učím to tie fyzioterapeutky rovnako, ako u nás učím rodičov pracovať s dieťaťom doma. Učím ich jednotlivé cviky, prechádzame to spolu. Tých desať dní s dieťaťom cvičím a potom posledné dni to ukážem fyzioterapeutkám.