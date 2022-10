Dobrodruhovia na babetách: spali v Kokotíne, v Pičíne sa pokazila spojka

Dvojica kamarátov sa na babetách vydala na okružnú cestu po Českej republike.

NEMŠOVÁ. Kľúčovskí kamaráti Miroslav Machara ml. a Jakub Janík si záver prázdnin spestrili naozaj nezvyčajným spôsobom. Dvaja vysokoškoláci sa na vyše tridsaťročných babetách vydali na okružnú cestu okolo Českej republiky. Z

a šesť dní v sedlách kedysi veľmi obľúbených babiet prešli vyše tisíc kilometrov a navštívili množstvo známych historických miest.

Na tripe z Kľúčového do Prahy a späť ich čakali aj dva kuriózne body na mapách. To, že mladí cestovatelia majú zmysel pre humor, je jasné z ich plánovaných medzizastávok.

V Stredočeskom kraji sa červenali pri vjazde do obce Pičín.

Po úsmevnom prejazde touto obcou však neďaleko Českého Krumlova nemohli obísť ani „súrodenecký“ Kokotín. Zažite s nimi jazdu z Kľúčového cez Zlín, Brno, České Budějovice, Kokotín, Pičín, Prahu, Kutnú Horu, Nové Město na Moravě a mnohé ďalšie mestá opäť až do ich domáceho Kľúčového.

Dvaja kamaráti na okružnej ceste babetou po českej zemi. Ako ste sa dali dohromady?

Jakub Janík: My sme takmer susedia z jednej dediny, kde sa poznajú všetci. Miro má babety v rodine od detstva, a tak ma prehovoril, aby som si aj ja kúpil babetu. Bol to dobrý nápad. Zapáčilo sa mi to a začali sme plánovať cestu.

A konkrétny nápad vydať sa na vyše tisíckilometrovú jazdu?

Miro Machara: Pôvodne sme chceli ísť do Plzne pozrieť kamaráta. Išiel som sa previezť na babete a vtedy mi to napadlo, že by sa dalo ísť na babete až do Plzne. A tak sme začali plánovať ďalšie zastávky, medzi ktorými, samozrejme, nechýbala Praha a ďalšie veľké moravské a české mestá. Naše rozhodnutie bolo dosť spontánne.

Ako ste si vytypovali trasu a „etapové“ miesta?

Celá trať, ktorú sme prešli, mala presne 1010 kilometrov. Prvá hlavná zastávka bola v Brne, kde obaja na vysokých školách v súčasnosti študujeme. Tak sme mali kde bez problémov prespať. Potom sme nabrali smer České Budějovice a Plzeň. Vzdialenosť však bola väčšia. Vedeli sme, že to za jeden deň asi nedáme.

No a našli sme po ceste Kokotín. Tak bolo jasné, že sa tam pôjdeme pozrieť. Hlavnými centrami našej cesty boli aj Zlín, Třebíč, Jindřichův Hradec, České Budějovice, Písek, Český Krumlov, Plzeň, Příbram, Praha, Kutná Hora a ďalšie historické mestá. Počas cesty sme si prezreli viaceré zaujímavé historické miesta, ktoré sme mali najmä vopred vytypované.

Názov Kokotín zarezonuje s úsmevom v každých ušiach. Ako vyzerala zastávka na tomto mieste?

Bola tam pekná lúčka, tak sme na nej prespali pod holým nebom. Zložili sme sa, vedľa babiet vytiahli spacáky. To bola jediná naša noc pod holým nebom. Kokotín je taká malá osada. Je tam snáď iba štyri – päť domov.