VIII. LIGY: Jasný triumf Dubodiela, Hradná nehrala, Vrbovce opäť pokorili favorita, hradné derby skončilo nerozhodne

Prehľad výsledkov, komentárov, hráčov zápasov a tabuliek VIII. ligy Sever a Juh.

VIII. LIGA SEVER

Mn. Lehota – Horné Srnie 2:4 (0:1)

Domáci mali lepší začiatok, no nevyužili obrovskú šancu. Po narážačke Tomáša a Erika Laca prvý menovaný šiel sám na bránu, ale brankár ho vychytal. Hostia potom zobrali opraty stretnutia do rúk. V 27. min ich do vedenia poslal Samuel Tvrdoň. Domáci si pred Martiškom vypracovali šance, ale Bachynec z dobrej pozície nemieril presne. V druhom polčase videli diváci kvalitný futbal. Domáci lídra zatlačili, ale na gól im chýbala väčšia kvalita. Hostia sa otriasli a vytvorili si šance, z ktorých jednu využil Memedi.

