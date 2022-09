Zápas zlomil pätnásťminútový uragán. V našej DNA nie je bránenie, upozornil tréner Stankovčanov Ježík

1200 platiacich divákov, mobilné tribúny a zabezpečenie ako na ligovom zápase. Stankovčania stretnutie proti obhajcovi Slovnaft Cupu z Trnavy prehrali 0:6. Piatoligista vydržal iba pár minút.

TRENČIANSKE STANKOVCE. Keď hneď v 2. minúte poslal Kleščík súpera do opačnej strany ako si pokopol loptu, vyzeralo to, že by piatoligista z Trenčianskych Stankoviec mohol fortunaligový Spartak Trnava potrápiť. Opak bol pravdou.

Článok pokračuje pod video reklamou

Napísali sme

Napísali sme Objavil ho Braňo Blaško. Zmrzlinár zo Srnia chce streliť aspoň pätnásť gólov Čítajte

Najskôr sa zastreľoval Daniel a potom to prišlo. Od 11. do 25. minúty strelili Trnavčania päť gólov. Ich uragán spustil Štefánik, ktorý obišiel brankára. Pokračoval Taiwo, ktorý odstavil dvoch protihráčov a po zemi upravil na 0:2. Ten istý hráč sa po centrovanej lopte poľahky presadil medzi dvoma spoluhráčmi. Hetrik zavŕšil v 24. minúte, keď zostal vo veľkom vápne absolútne nepokrytý. Už o pár sekúnd na to dostal príliš veľa priestoru Štefánik a vedel, čo má s loptou urobiť.

Napísali sme

Napísali sme Za hlavným rozhodcom prešprintuje ihrisko. Emócie vtedy opadnú, hovorí kapitán Melčíc Martin Kopčan Čítajte

„Nastúpili sme do stretnutia s prílišným rešpektom. Nesplnili sme úplne, čo sme od zápasu očakávali. Užili sme si až posledných pätnásť minút, keď už bolo o všetkom rozhodnuté. Náš tím nie je naučený brániť.

Tr. Stankovce – Trnava 0:6 (0:5) Góly: 17, 19. a 24 Taiwo, 11. a 25. Štefánik, 67. Boateng (11 m), R Kišš, 1200 divákovTR. STANKOVCE: Zemanovič – Kleščík, Komorovský, Nosek, T. Svatík, Ďuráči, Čibík, Korol, Repa, Vaško, Ďanovský (Prekop, Mach, Behan, Tomík, M. Svatík)TRNAVA: Vantruba – Štetina, Štefánik, Taiwo, Boateng, Karhan, Daniel, Koštrna, Kóša, Savvidis, De Azevedo (Baba, Procházka, Oseni, Iván)

Snažili sme sa od začiatku hrať futbal. Miestami nás súper dostal pod tlak, čo aj bolo pochopiteľné. Po piatom góle mi nebolo všetko jedno. Spartak dal potom nohu dole z plynu,“ nechal sa počuť krátko po záverečnom hvizde skúsený Peter Kleščík.

Aj toto sa v článku dočítate Pomyslel Peter Kleščík na zápas Hlohovec - Trenčín? Akým herným štýlom sa prezentujú hráči Tr. Stankoviec? Čo povedal na obranu brankár Jozef Zemanovič? Aký komfort mali diváci v Stankovciach? Prečo tréner Martin Ježík iba sťažka pregĺgal sliny?