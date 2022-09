Voľby2022: Trenčín je pripravený zvládnuť krízy, ktoré ho čakajú, vraví primátor Rybníček

Za priority do budúceho volebného obdobia označil výstavbu cyklotrás, revitalizáciu verejných priestranstiev či dopravu.

TRENČÍN. Súčasná samospráva Trenčína je pripravená zvládnuť krízy, ktoré ju čakajú, vrátane tej energetickej.

Vyhlásil to v utorok na tlačovej konferencii v Trenčíne primátor mesta Richard Rybníček (nezávislý), ktorý sa opätovne uchádza o svoj post aj v októbrových komunálnych voľbách.

Článok pokračuje pod video reklamou

Za priority do budúceho volebného obdobia označil výstavbu cyklotrás, revitalizáciu verejných priestranstiev či dopravu.

Napísali sme

Napísali sme Voľby 2022: Zoznam kandidátov na primátorov miest a starostov všetkých obcí v okrese Trenčín Čítajte

Permanentná kríza

Posledné štyri roky žijú samosprávy podľa Rybníčka v permanentnej kríze.

„Či už to bola pandémia, utečenecká kríza, kríza hodnôt, alebo energetická kríza. Treba povedať, že tieto časy sú veľmi neisté a ťažké, preto sa priznám, že s plnou pokorou sa snažím aktuálne riešiť aj situácie, ktoré musíme riešiť v našom meste. Je to aj to, v akej miere udržíme pri živote kultúru, šport, školstvo a všetko to na čom nám záleží pri enormnom stúpaní cien energií, plynu a elektriny,“ povedal.

Zároveň upozornil, že s jeho tímom sú pripravení všetky tieto krízy zvládnuť.

„Mesto funguje a Trenčín má skvelých zamestnancov, mojich kolegov, s ktorými dokážeme prekonať všetky prekážky. Chcel by som vás uistiť, že i keď najbližšie týždne a mesiace určite nebudú pre nás jednoduché a určite budú ťažké v rámci množstva rozhodnutí, tak s vašou pomocou a pomocou mojich kolegov ich zvládneme, v prípade, že dostanem vašu dôveru,“ uviedol primátor.

Ako ďalej povedal, v rokoch 2019 až 2022 zainvestovali preinvestovali v Trenčíne približne 45 miliónov eur.

„V rámci toho sú peniaze, ktoré išli z mestského rozpočtu, ktoré schvaľovala väčšina poslancov v mestskom zastupiteľstve, ale zároveň sú tam aj finančné prostriedky, ktoré sme získali zo zdrojov Európskej únie. Tieto investičné akcie je v meste určite vidieť a cítiť,“ doplnil s tým, že mesto sa i napriek krízam mení k lepšiemu.

Historicky druhé slovenské mesto s titulom EHMK

Ďalšou významnou udalosťou v Trenčíne je podľa súčasného primátora aj získanie titulu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) v roku 2026.

„Spolu s fínskym mestom Oulu sa v tomto roku staneme hlavnými mestami Fínska a Slovenska. Je to pre nás všetkých veľký záväzok, pretože je to podobné tomu, ako keď nejaké mesto získa Olympijské hry. Tie sú raz za štyri roky. EHMK sa dá získať len raz za 13 rokov,“ priblížil s tým, že v roku 2013 tento titul získalo mesto Košice.

Trenčín tak bude historicky druhé slovenské mesto, ktoré sa týmto titulom môže pýšiť.

Podľa jeho slov sa na túto udalosť budú musieť pripraviť aj samotní obyvatelia krajského mesta.

„Obe mestá navštívi okolo tristo až päťsto tisíc návštevníkov z Európy. Preto mojim hlavným sloganom pre tieto voľby je pripravme sa na dôstojnú reprezentáciu Slovenska,“ povedal Rybníček.

Napísali sme

Napísali sme V slovenskom metale panujú proruské nálady, hovorí Boris Bauer z kapely Catastrofy Čítajte

Riešenie dopravy, výstavba cyklotrás i podpora kultúry

Rybníček na tlačovej konferencii taktiež predstavil priority, ktorým sa plánuje venovať v prípade opätovného zvolenia.

„Chceme dokončiť revitalizáciu pešej zóny od mestskej veže až po bývalý hotel Trenčan, vrátane priestoru pred Domom armády. Železničný most, ktorý dnes slúži ako cyklotrasa a prechod medzi centrom a zámostím sa pretvorí na fiesta bridge, takzvaný zelený most,“ upresnil.

Tento plán by chcel zrealizovať do konca roku 2025.

„Na tomto moste bude množstvo turistov, kaviarní, palacinkární, zelene, športovísk. Bude to niečo výnimočné, dúfam, že to bude kľúčový priestor pre EHMK,“ vysvetlil.

Ďalšou jeho prioritou je aj výstavba cyklotrás v meste a prepojenie Opatovej, Kubrej a Kubrice na Vážsku cyklomagistrálu.

„Zároveň vybudujeme cyklotrasy na Brnianskej, Istebníckej a iné. Zrevitalizujeme Ulicu 1. mája na ktorej je Gymnázium Ľudovíta Štúra a kostolík Notre dame, revitalizácia verejného priestoru na námestí sv. Anny, výstavba pumptracku, skateparku, nové športovisko na letnom kúpalisku a dopravné ihrisko,“ povedal s tým, že sa teší aj na výstavbu malého divadla vedľa Kina Hviezda, ktoré by malo mať kapacitu približne 150 ľudí.

V rámci kultúrnej sféry plánuje aj iné investície.

„Plánujeme vybudovať štúdio pre výtvarné umenie, tanec a hudbu,“ uviedol.

Podľa jeho slov sa taktiež plánuje venovať riešeniu dopravy v meste alebo výstavbe mosta do Orechového.

„So Slovenskou správou ciest (SSC) pripravujeme rekonštrukciu starého cestného mosta. V tejto veci sme spolu s SSC veľmi ďaleko, sme tesne pred vyhlásením verejného obstarávania a realizáciou rekonštrukcie.“

Ako doplnil, so Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR) pripravujú aj rekonštrukciu železničnej stanice.

„Železnice momentálne vypísali súťaž na štúdiu a chceli by z Plánu obnovy a odolnosti zrekonštruovať aj túto stanicu. O tom intenzívne komunikujeme aj s ministerstvom a ministrom dopravy,“ uzavrel Rybníček.

Spojené regionálne voľby 2022