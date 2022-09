V slovenskom metale panujú proruské nálady, hovorí Boris Bauer z kapely Catastrofy

Mnohí nám píšu, že sa nemáme starať do politiky, tvrdí hudobník.

Bratislavská kapela Catastrofy patrí v súčasnosti k najpopulárnejším metalovým kapelám na Slovensku, ako jednej z mála v rámci tohto žánru sa im opakovane darí vypredávať koncerty a ich hudba má vplyv aj na poslucháčov z iných subkultúr a komunít.

V súčasnosti sú na celoslovenskom turné, v rámci ktorého svoj koncert odohrali aj v Trenčíne. Pri tejto príležitosti sme sa rozprávali so spevákom a textárom kapely, Borisom Bauerom.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Psychologička: ADHD nie je výmysel doby, môže sa však pod ním skrývať zlyhanie rodičov Čítajte

V rozhovore priblížil, ako vníma to, že ako metalová kapela dokážu vypredať klub, ako reagujú na ich politické názory niektorí poslucháči, ale i to, ako prežíval prvé dni po začiatku vojny na Ukrajine.

Článok pokračuje pod video reklamou

Vychádzajúc z turné na ktorom aktuálne ste, je kapela Catastrofy už v tom bode, že skrz záujem ľudí nemôžete hrať v menších kluboch?

Deje sa nám to, že chodí veľa ľudí, ale môže sa stať, že teraz to zakríknem a začne chodiť 50 ľudí na koncert. Ale posledné tri-štyri roky sa to nedialo, tie kluby boli zväčša plné.

Popravde, nám nevadí hrať hocikde, ale napríklad v Bratislave v niektorých menších kluboch už nehráme, lebo by sme išli proti ľuďom, ktorí by na koncert chceli prísť.

Toto turné aj možno vyzerá trochu veľkolepejšie, na základe toho, ako je promované, ale pristupujeme k tomu normálne, ako ku každému inému výjazdu, len máme trochu dlhšie program, aby sme pokryli to, že pred nami hrá len jedná kapela.

Spomínam si, že niekoľko rokov dozadu sa práve v Trenčíne v Klube Lúč stalo to, že sa na váš koncert nedostali ľudia, lebo vstupenky boli vypredané. Opakuje sa vám táto situácia už častejšie?

Áno, vtedy organizátori museli otočiť asi 50 ľudí na bráne. Potom však prišla pandémia, hrali sme minimum akcií, ľudia boli ustráchaní, nechodili na koncerty, aj kapacity boli obmedzené.

V MMC v Bratislave sme pred štyrmi rokmi hrali s kapelou Čad a tam sme mali 800 ľudí, to už nikdy potom sa nezopakovalo. Občas sa to ale niekde stáva.

V rozhovore sa taktiež dočítate Prečo si myslí, že ako kapela hrajúca okrajový žáner, dokážu vypredať klub?

Či na ich spoločný singel s kapelou Rozpor na podporu Ukrajiny, zaznamenali negatívne reakcie?

Ako reagujú ich poslucháči na to, že verejne prezentujú svoje politické názory?

Ako vyzeral jeho život krátko po začiatku vojny na Ukrajine?

Či má pocit, že v metalovej komunite sú silné proruské a konšpirátorské nálady?

Prečo sa od tejto subkultúry už v minulosti dištancovali?

Ako ich vnímajú ortodoxní metalisti?

Či by sa dalo z podobnej hudby na Slovensku vyžiť?

Či by privítal, keby metalovú hudbu hrali aj bežné rádiá?

Aké majú plány do budúcna?

Nedávno ste účinkovali na singli kapely Rozpor, ktorým kapela vyjadrila podporu a solidaritu s Ukrajinou. Na kapelu Davová psychóza sa za podobný krok nedávno zniesla obrovská vlna kritiky od niektorých ľudí. Aké boli reakcie vo vašom prípade?

Keď sme to zdieľali na našej stránke, tak som si všimol, že tam bol len jeden taký domýlený chlapec, ktorý sa fotil s Jaroslavom Pagáčom a vravel nám, že nevieme kde je pravda a kde je dobro a zlo.