VII. LIGA: Famózny obrat Zamaroviec, Horná Súča na dne, Opatová zvládla šláger a derie sa do čela

Prehľad výsledkov, komentárov, tabuliek a hráčov zápasov VII. ligy.

Zamarovce – Záblatie 3:2 (0:2)

Prvý polčas derby zápasu bol v réžií hostí. Zamarovce akoby na ihrisku neexistovalo. Záblatie hralo dobre na lopte: Domáci nestíhali a prichádzali šance, ktoré Záblatie zo začiatku nepremieňalo, ale bolo otázkou času, kedy sa to zmení. V 26. min po rohovom kope Fuksa center podbehol a lopta pristála na hlave Šumichrasta – 0:1. O dve minúty neskôr už bolo 0:2, keď sa pred Fuksu dostal Gogora, brankára posadil na zadok a do prázdnej brány skóroval. Zamarovce si následne vypracovali šancu, ale zakončenie B. Drienku skončilo na brvne. Záblatie následne tlačilo, no domáci udržali iba dvojgólovú stratu. Prestávka Zamarovciam pomohla. V kabíne padli tvrdšie slová, prišli striedania a hráči zmenili posty. V druhom dejstve to už boli iné Zamarovce. Vyhrávali súboje a bolo vidieť ich nasadenie.

Článok pokračuje pod video reklamou

Napísali sme

Napísali sme REGIONÁLNY FUTBAL: Záchranka v Častkovciach, nervozita v Hrachovišti, strelecký koncert Biháryho, Opatová sa derie do čela Čítajte