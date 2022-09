REGIONÁLNY FUTBAL: Záchranka v Častkovciach, nervozita v Hrachovišti, strelecký koncert Biháryho, Opatová sa derie do čela

Prehľad výsledkov, komentárov, tabuliek a hráčov zápasov od III. po IX. ligy.

III. LIGA

Nové Mesto – Galanta 1:1 (1:0)

Diváci v Novom Meste videli kvalitný zápas z oboch strán. Prvý polčas mali domáci prevahu a viac pokoja, z čoho pramenil aj prvý gól zápasu. Po vhadzovaní Živčic netrafil loptu vo vzduchu. Tá sa dostala až k Štefankovi, ktorý ju poslal do siete. Domáci naviac ešte do prestávky nastrelili tyč. Hostia hrozili najmä zo štandardných situácií. V druhom polčase sa Galanta tlačila za vyrovnaním, čo sa jej v závere stretnutia aj podarilo. V 81. minúte po rohovom kope poslal loptu do siete hlavičkou z takmer nulého uhla Gonzalez Davalos. Remízový výsledok bol napokon zaslúžený.

