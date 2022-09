Za hlavným rozhodcom prešprintuje ihrisko. Emócie vtedy opadnú, hovorí kapitán Melčíc Martin Kopčan

Po zbabranej minulej sezóne tú aktuálnu rozbehli veľmi dobre. Melčice-Lieskové pod vedením nového trénera pookriali a majú vysoké ambície. Rozprávali sme sa s brankárom a kapitánom tímu Martinom Kopčanom.

Po nedeľňajšom víťazstvo na pôde Košece strácate na lídra tabuľky iba dva body. V siedmich stretnutiach ste prehrali jediný raz. Aký bol úvod sezóny v podaní Melčíc-Lieskového?

V prvom rade musím povedať, že minulá sezóna sa nám vôbec nevydarila. Udiali sa v klube určité veci, ktoré nás posunuli dopredu. Posilnili sme káder. Prišli správne kroky. Napriek tomu, že sme v úvode prehrali doma proti Pruskému, dokázali sme sa vzchopiť. Zlepšila sa tréningová morálka, stretávame sa dvakrát do týždňa vo väčších počtoch. Pracujeme na nich tvrdo a dobré výsledky postupne pribúdajú.

Článok pokračuje pod video reklamou

Napísali sme

Napísali sme Nikdy som nebol zaťažený na osobné štatistiky, tvrdí Erik Laco Čítajte

Hovoríte o dvoch tréningoch do týždňa. Nie je to na šiestu ligu málo?

Samozrejme, tri tréningové dávky by boli lepšie, ale treba brať do úvahy, že sme amatéri. Hráči chodia do práce a nie je jednoduché skombinovať bežné povinnosti s tréningom. Preto ideme v systéme dva tréningy a jeden zápas.

Napísali sme

Napísali sme Myjava je srdcovka. Pre vyšší plat som po stole nebúchal, hovorí Pekár Čítajte

Trénerského kormidla sa po vašom bratovi Miroslavovi chopil Martin Matyáš. Zmenilo sa jeho príchodom veľa?

Nadpis šedého boxu Aká je atmosféra v melčickej kabíne? Drží kapitán mužstva hráčov pri zemi? Ako je to s jeho komunikáciou s rozhodcami? Aké sú ambície mužstva v aktuálnej sezóne? Znížila sa kvalita ligy odchodom popredných mužstiev do vyššej súťaže?