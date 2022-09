Prehľad štvrtkových zápasov od VII. po IX. ligu.

VII. LIGA

St. Turá – Očkov 8:2 (3:0)

Domáci splnili to, čo mali a do súpera sa pustili odhodlane, hoci im chýbalo niekoľko hráčov. Hostia im to aj uľahčili a pôsobili odovzdaným dojmom. Turanci už do polčasu strelili tri góly. Ich cieľom bolo neinkasovať, no po prestávke si strelil vlastný gól Žoldák na 3:1. Následne domáci pridali ďalšie góly až na 7:1.

Článok pokračuje pod video reklamou

Napísali sme

Napísali sme Myjava je srdcovka. Pre vyšší plat som po stole nebúchal, hovorí Pekár Čítajte