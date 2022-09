Geniálny Sládek poslal Častkovce ďalej, postúpil aj Trenčín

Prehľad výsledkov tretieho kola Slovnaft Cupu.

Častkovce – Petržalka 2:1 (0:1)

Hostia začali zápas zostra. Už v 2. min ich do vedenia poslal Tóth a to bolo z prvého polčasu všetko. Hra síce mala solídne tempo, ale zväčša sa odohrávala v strede ihriska. Domáci po prestávke pomohli striedania. Do šancí sa dostával najmä Fako, ktorý dobre nahradil nevýrazného Zelenaya. Dve príležitosti nevyužil a domáci stále prehrávali. Až do hry nastúpil v 75. minúte Sládek, ktorý prvým dotykom s loptou vysunul do čistej šance Faka, ktorý prepálil gólmana Petržalky. Častkovčania ožili, o to viac, že po zranení Petržalka dohrávala iba s desiatimi hráčmi. Tréner Hodál hnal svojich zverencov do útoku a napokon aj strelili víťazný gól. Sládek obišiel jedného protihráča a klasickým „špicarom“ poslal loptu od žrde do siete, čím rozhodol o postupe Častkoviec do štvrtého kola Slovnaft Cupu.

Góly: 77. M. Fako, 88. P. Sládek - 2. T. Tóth. R Pati Nagy, 311 divákov

ČASTKOVCE: Nikolas Kišac - Jirka (65. Mizerák), Mišák, Halás, Lichner, Laurinec (65. Žákech), Mohammad Ahmad (75. Sládek), Danko, Buček (65. Aliyu Jibril), Zelenay (46. Fako), Majkút

Beluša – Trenčín 0:4 (0:3)

Góly: 4. D. Hollý, 15. F. Bainović, 42. M. Kmeť, 62. L. Ďuriška. R Choreň, 450 divákov

TRENČÍN: Jose Évora Dias - Kozlovský, Domingos Rocha Soares (66. Ezequiel Ramirez), Stojsavljević (80. Spencer Pires), Kmeť, Ďuriška, Lavrinčík (66. Oladoye), Bainović, Hollý (54. Rahim Ibrahim), Sulaeman, Letenay (54. Kupusović)