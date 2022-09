Ekologické myslenie nezaprú – od odpadov a polopodzemných kontajnerov ku včelám

Dodávateľ originálnych polopodzemných kontajnerov fínskej značky MOLOK - spoločnosť REDOX-ENEX - je kvalitnou prácou známa naprieč celým Slovenskom.

Dodávateľ originálnych polopodzemných kontajnerov fínskej značky MOLOK - spoločnosť REDOX-ENEX - je kvalitnou prácou známa naprieč celým Slovenskom. V súčasnosti sa rozhodla podporovať nielen zodpovedné triedenie a zber odpadov, ale i chov včiel.

Spoločnosť z Trenčína od roku 2012 umiestnila viac ako tri tisíc polopodzemných kontajnerov MOLOK k obytným domom v mnohých slovenských mestách naprieč celým Slovenskom. Okrem toho, že ekologické polopodzemné kontajnery za tie roky v mnohých prípadoch nahradili klasické nadzemné kontajnery, sú súčasťou mnohých developerských projektov. Jedným z nich je i nadčasový bratislavský projekt SKY PARK, ktorý sa nachádza v novovznikajúcej štvrti známej ako downtown.

MOLOK - polopodzemné kontajnery. (zdroj: REDOX - ENEX s.r.o.)

„Je nespochybniteľné, že kontajnery MOLOK spĺňajú všetky požiadavky na moderný zber odpadov. Hlavnou požiadavkou je estetická funkcia. Ďalšou je, že najväčší kontajner s objemom 5000 litrov pojme až päťnásobok odpadu oproti klasickému nadzemnému kontajneru,“ hovorí konateľ spoločnosti REDOX-ENEX Ján Hricko. Zároveň je hrdý na to, že fínske MOLOKy skrášľujú životné prostredie a uľahčujú triedenie odpadov aj na Slovensku.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/SKlpk1QpVnI

Problematika odpadového hospodárstva v súčasnosti rezonuje na verejnosti čoraz viac. Triediť odpad by malo byť v súčasnosti samozrejmosťou a keď má obyvateľ na to prispôsobené podmienky, ide to o čosi ľahšie. REDOX-ENEX si uvedomuje, že separovaním odpadu sa šetria prírodné zdroje a je to spôsob, ako pomáhať chrániť životné prostredie.

Ján Hricko hovorí, že v dnešnej dobe treba byť viac ekologický, ako je nutné minimum. Preto sa spoločnosť rozhodla pridať k výzve Nadácie REDOX a snaží sa rozvíjať myšlienku dôležitosti včiel pre ľudstvo. „ A tak sme sa rozhodli vyrobiť a umiestniť niekoľko včelích úľov na miesta, kde sa včely už chovajú. Sme radi, že takto môžeme prispieť k udržateľnosti biodiverzity a k tomu, aby mali včely kde žiť“, dodáva.

Nadácia REDOX považuje včely za nenahraditeľnú súčasť nielen prírody, ale i celej spoločnosti, a preto si zaslúžia významnú pozornosť. Roman Malček, zakladateľ nadácie a majiteľ spoločnosti REDOX, ktorá je trhovým lídrom v oblasti odpadového hospodárstva, sa rozhodol do svojej myšlienky zapojiť ako ambasádora skúseného včelára a moderátora Martina Nikodýma.

Šéf Redoxu je presvedčený, že včely nie sú len lekárnici, ale sú dokonca lekármi, ktorí nás môžu v mnohých prípadoch vyliečiť. Nadácia má ambíciu v blízkej dobe rozširovať apiterapiu v podobe pobytových domčekov v slovenských včelárstvach. „Pevne verím, že nám Martin pomôže a že sa nám spoločným úsilím podarí naštartovať trend ozdravných a relaxačných pobytov v blízkosti včiel,“ uzatvára Roman Malček.

Roman Malček a Martin Nikodým. (zdroj: REDOX - ENEX s.r.o.)

O spoločnosti REDOX-ENEX

Problematike zberu komunálnych odpadov pomocou polopodzemných kontajnerov sa venuje už od roku 2012 a za tento čas nainštalovala viac ako 3000 polopodzemných kontajnerov na Slovensku. Na Slovensku je autorizovaným dodávateľom systému od fínskeho výrobcu MOLOK, ktorý je autorom myšlienky zberu odpadov pod zemou. MOLOK je celosvetovo najväčší výrobca.

Polopodzemné kontajnery vyrába už od r. 1991 a ročne dodáva do celého sveta viac ako 15.000 ks kontajnerov. Toto 30 ročné know-how sa prejavuje najmä v kvalite a trvácnosti produktov, rovnako tak aj v neustálom vývoji a inováciách, ktoré pomáhajú splniť požiadavky aj tých najnáročnejších partnerov a prispôsobiť zberné miesta rôznym typom urbanistickej zástavby.

Partnermi spoločnosti sú najmä mestá a obce, developeri a zberové spoločnosti. V súčasnosti rozbieha spoluprácu aj s priemyselnou sférou, ktorá si takisto našla benefity v ponúkaných riešeniach.

O Nadácii REDOX

Spoločnosť REDOX s.r.o. z pozície slovenského trhového lídra v dodávke komunálnej techniky, sa rozhodla konzistentne a účinne podporovať zodpovedný prístup k odpadom, a k životnému prostrediu. Za týmto účelom v roku 2019 založila Nadáciu REDOX.

Nadácia v súčasnosti podporuje aktivity orientované hlavne do oblasti podpory enviromentálneho povedomia verejnosti, ochrany životného prostredia, vzdelávania, podpory a rozvoja školstva, vedy a športu. Nadácia REDOX vytvára verejnoprospešné aktivity, grantové programy a sprostredkúva adresnú pomoc.