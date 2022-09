Myjava je srdcovka. Pre vyšší plat som po stole nebúchal, hovorí Pekár

Keď v roku 2016 povedal, že do Spartaka Myjava vráti, slovo dodržal. Štefan Pekár je ústrednou postavou tímu z kopaníc, ktorému sa v II. lige darí.

Článok pokračuje pod video reklamou

Myjava má ako nováčik výborný vstup do druholigovej sezóny a atakuje najvyššie priečky. Ako vnímate začiatok ročníka?

Zatiaľ môžeme byť spokojní, ale určite nemôžeme situáciu zveličovať. Horná polovica tabuľky je natlačená a musíme sa mať na pozore. Stále potrebujeme poctivo pracovať, pretože sa celá situácia môže veľmi rýchlo otočiť. Čakajú nás náročné zápasy. Viackrát cestujeme na ihrisko súpera. Teraz sa ukáže, na čo v skutočnosti máme.

Napísali sme

Napísali sme Druholigový Spartak spred desiatich rokov? Na podobné záležitosti sa nesústredíme, hovorí Kaplan Čítajte

Ale ruku na srdce. Očakávali ste podobný úvod v podaní Myjavy?

Máme dobrú partiu, ktorá je dlhšie obdobie pokope. Vedeli sme, že súťaž bude vyrovnaná a vyhrať môže každý s každým, čo sa napokon aj priebežne potvrdzuje. Zatiaľ sme spokojní, ale či som s podobným úvodom sezóny počítal?... Popravde som sa nad tým príliš nezamýšľal. Dôležité je, ako na tom budeme po konci sezóny.

Napísali sme

Napísali sme Piliere tímu? Všetci. Kabína je vyvážená, hovorí tréner Döme Čítajte

Myjava je malé mesto, kde sa pozná každý s každým. A vy ste komunikatívny človek, ktorý je s priaznivcami v úzkom kontakte. Aj si po dobrom úvode zaspomínali, ako to bolo pred desiatimi rokmi, keď Spartak druhú ligu ako nováčik vyhral a prečo by ste to nemohli zopakovať aj vy?

Naši diváci sú do futbalu v dobrom slova zmysle zbláznení. Teší ich, ako sa nám zatiaľ darí. Ťažko porovnávať mužstvo spred desiatich rokov a to súčasné. My sa snažíme víťaziť a uvidíme, ako to celé dopadne. Je pred nami dlhá cesta. Hlavne, aby sme boli zdraví. Zatiaľ by som z našej situácie nerobil senzáciu a aj fanúšikov by som prosil, aby boli opatrní v očakávaniach.

Je zväzujúce, ak pred vami nadhodia otázku víťazstva v súťaži?

Aj toto sa v článku dočítate Ako Štefan Pekár vnímal, keď minulý rok Myjava odmietla možnosť postupu do II. ligy a ako to vplývalo na celú kabínu? Aké rozdiely vníma medzi druhou a treťou ligou? Ako sa mu zmenili platové podmienky? Ako to bolo s návratom na kopanice v roku 2019? Má stále ponuky z najlepších klubov Slovenska? O čom v kútiku duše stále sníva? Dodržal Peter Sládek stávku, že pôjde na ligový zápas Spartaka Myjava do kotla?