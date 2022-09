REGIONÁLNY FUTBAL: Parádne gesto D. Súče, Radenovič rozhodol derby, prvé body Ľuborče, Selec prvý raz padol

Prehľad výsledkov, komentárov, hráčov zápasov, tabuliek od III. po IX. ligy.

III. LIGA

Nové Mesto – Hamšík Academy 1:0 (1:0)

Obe mužstvá predvádzali pekné útočné akcie. Prvú vážnejšiu príležitosť mali Novomešťania v 22. minúte , keď L. Šebek spoza šestnástky mieril tesne vedľa. O osem minút neskôr po veľkej chybe brankára L. Šebek nádherným lobom otvoril skóre stretnutia. Hostia z Banskej Bystrice si vypracovali ešte do konca prvého polčasu viacero možností, no strely Jackuliaka i Sojku zneškodnil brankár AFC Igaz. Do druhého polčasu nastúpili hostia hneď s tromi zmenami v zostave, čo sa prejavilo i na útočnej aktivite. V 59. minúte predviedli Novomešťania peknú akciu. Na center Štefanku nabiehal Živcic, no obrana Banskej Bystrice bola pozorná a zažehnala v poslednej chvíli nebezpečenstvo.

