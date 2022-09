Polícia pátra po nezvestnej Márii Čahojovej

Nezvestná je od 2. septembra.

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU. Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po 30-ročnej Márii Čahojovej, nezvestná je od 2. septembra. Informovala o tom trenčianska polícia na sociálnej sieti.

Hľadaná žena by sa podľa polície mohla nachádzať v lesných porastoch v katastrálnom území obcí Prusy alebo Žitná - Radiša. Do pátracej akcie sa okrem polície zapojili dobrovoľníci, dobrovoľní hasiči a pátrací tím.

Článok pokračuje pod video reklamou

Žena je 168 centimetrov vysoká, štíhlej postavy. Má hnedé oči, blonďavé vlasy po plecia. Oblečené by mala mať tmavé rifle alebo legíny, tmavé tričko, mikinu bez nápisov a veľký čierny klobúk. Obuté mala tmavé tenisky. So sebou by mala mať spací vak.

Napísali sme

Napísali sme Ľavý breh hrádze v Trenčíne obnovia až budúci rok. Vznikne na ňom ďalšia časť Vážskej cyklomagistrály Čítajte

"Akékoľvek informácie k pobytu alebo pohybu nezvestnej je možné oznámiť na čísle 158, na ktoromkoľvek policajnom útvare alebo formou súkromnej správy na sociálnej sieti," informuje polícia.