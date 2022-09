Trenčianske Teplice vybudovali vodozádržné opatrenia. Niektorí s nimi nesúhlasia

Podľa mesta šírili niektorí obyvatelia paneláka dezinformácie.

TRENČIANSKE TEPLICE. V rámci boja proti klimatickým zmenám vybudovali v štyroch lokalitách v meste Trenčianske Teplice vodozádržné opatrenia.

S týmto riešením však nesúhlasia obyvatelia jedného z bytových domov na sídlisku Štvrť SNP, ktorí sa obávajú, že im tieto opatrenia nepomôžu vyriešiť problém s vytápaním počas silných dažďov.

Napísali sme

Napísali sme Ľavý breh hrádze v Trenčíne obnovia až budúci rok. Vznikne na ňom ďalšia časť Vážskej cyklomagistrály Čítajte

Zároveň od samosprávy požadujú, aby v blízkosti ich domovu vybudovali zámkovú dlažbu. Samospráva sa snaží ľuďom vyhovieť, dodatočné práce však nemôžu vykonať prostredníctvom eurofondov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Výkres videli až po začiatku prác

Obyvatelia obytného domu na sídlisku Štvrť SNP žiadajú mesto o pomoc od roku 2009.

„Pri silných dažďoch zatápalo celé priestranstvo pred vchodom. My sme v takom lieviku a keď prší, tak to všetko steká k vchodu. Žiadali sme, aby nám urobili nejakú kanalizáciu, no vtedy ochota nebola. Riešilo sa to rôznymi doplnkami a v podstate sa neurobilo nič,“ uviedla Anna Šimová, domová dôverníčka obytného domu.

Podľa jej slov nie sú so súčasným riešením spokojní, údajne neboli ani privolaní k tomu, aby tento projekt pripomienkovali.

V článku sa okrem iného dočítate S akými opatreniami obyvatelia obytného domu nesúhlasia?

Aké riešenia požadujú?

Či môže mesto prísť o eurofondy?

Koľko celá investícia stojí?

Na akom kompromise sa dohodli ľudia a radnica Trenčianskych Teplíc?

Akých následkov vodozádržných opatrení sa obyvatelia paneláka obávajú?

Či sú ich obavy na mieste?

„Chceli sme byť súčinní a nakoniec o tomto stave rozhodli bez nás. Ľudia nie sú spokojní s tým, ako to bolo navrhnuté. Zvolali sme preto schôdzu, ale zatiaľ sme sa nejako nedohodli,“ vysvetlila.

Obyvatelia paneláka nie sú spokojní so zelenou plochou, ktorú mesto plánuje pri vchode vybudovať, zároveň majú obavy z toho, že keď do tejto plochy vsiakne dažďová voda, že im začne obytný dom vlhnúť.