Hrad Lednica ponúka zážitok, aký nemá na Slovensku konkurenciu

Vystúpiť po požiarnom rebríku a 79 kamenných schodoch na vrchol je niečo, na čo tak ľahko návštevník nezabudne.

Hradný klenot Púchovského okresu. Aj tak by sa dala nazvať opravovaná zrúcanina hradu Lednica nad rovnomennou obcou. Zásluhu na oživení pamiatky majú ľudia z Historicko-astronomickej (HAS) spoločnosti, ktorí k rekonštrukcii hradu pristupujú s úctou k jeho histórii. Stredoveký strážny hrad láka ročne zhruba desaťtisíc návštevníkov, no o pár rokov to môže byť aj niekoľkonásobne viac. Viac o projektoch a víziách prezradil prezident HAS Peter Martinisko.

Akú funkciu plnil Lednický hrad v minulosti?

Hrad Lednica patrí do siete pohraničných hradov, ktoré začínajú Čachticami a končia Starhradom. Ide o reťaz hradov, ktoré sa medzi sebou vidia, no výnimkou je práve Lednica, z ktorého na žiadny iný nevidno. Ich úlohou bolo stráženie hranice kráľovstva s Českým kráľovstvom.

Z akých častí pozostáva?

Z troch. Prvou je hradné nádvorie, cez tunel sa následne dostaneme do stredného hradu, kde sú obytné budovy a odtiaľ sa návštevník vie kovovým tunelom dostať na vrchol hradného brala, kde pokračuje po 79 kamenných schodoch na vrchol. Tam je pozorovateľňa Straka. V minulosti sa hore dostávali cez interiér, keďže budova veže bola prepojená s východným palácom.

Do hradu sa dnes dostaneme cez tunel v skale, bolo to tak aj v minulosti?

V počiatkoch sa doň vstupovalo pravdepodobne zboku, okolo brala, cez most. Diera – tunel je v mieste praskliny, ktorú rozšírili a vyhĺbili.