Dizajnové bývanie musí ísť ruka v ruke s ekologickými riešeniami

Plnohodnotné moderné bývanie v meste pod Trenčianskym hradom si vyžaduje, aby spĺňalo nielen estetickú funkciu, ale aby doprialo obyvateľom komfort zdravého nažívania v súlade so životným prostredím.

(zdroj: REDOX - ENEX s.r.o.)

Mesto Trenčín sa rozrastá o nové rezidenčné projekty. V lokalite Zlatovce pribudnú dva, a to bytový projekt Rulandská a Záhradné Vily. Oba sa vyznačujú premyslenými technologickými a stavebnými riešeniami, ktoré pomôžu k energetickej úspornosti a zvýšia komfort obyvateľov. V prípade projektu Rulandská hovoríme o prvej stavbe v Trenčíne s energetickým certifikátom A0, čo značí, že pôjde o bývanie s takmer nulovou spotrebou energie.

Bývanie, ktoré má hodnotu

Projekt Rulandská ponúka široké spektrum jedno až štvorizbových bytov, ktorých súčasťou sú záhradky, priestranné balkóny alebo strešné terasy. Presvetlené priestory s množstvom denného svetla, rozumné dispozičné riešenia i príprava pre exteriérové žalúzie sú štandardom každého bytu. Ku každému bytu prislúcha vonkajšie parkovacie miesto alebo garáž a pivnica.

Tento bytový komplex reaguje na podnety doby a vyznačuje sa vysokou kvalitou stavby a stavebných materiálov. Stavebné riešenie bytových domov má nesporné výhody, obvodové ako aj vnútorné priečky sú z pálenej brúsenej tehly a z akustickej pálenej brúsenej tehly. Trvalé vetranie bytov zabezpečia lokálne rekuperačné jednotky umiestnené v obytných miestnostiach bytov. V miestnostiach tak bude stále čerstvý a zdravý vzduch aj bez otvárania okien, čo patrí medzi jednu z hlavných výhod domov s veľmi vysokou energetickou hospodárnosťou.

Teplá úžitková voda bude produkovaná kombináciou tepelného čerpadla a plynového kondenzačného kotla. Vďaka týmto technológiám obyvatelia bytov pocítia výraznú úsporu za energie.

Súčasťou projektu Rulandská bude i exteriér prispôsobený na mnohé voľnočasové záujmy. Či už budú mať obyvatelia chuť na cvičenie, spoločenské aktivity alebo na relax, každý si nájde svoje miesto. Súčasťou aktívnej zóny bude dráha pumptrack a outdoorové zdieľané ping-pongové stoly.

Záhradné Vily naplnia všetky očakávania

Projekt v sebe spája vysoký štandard, modernú architektúru i udržateľnosť. Pridanou hodnotou tohto typu bývania v meste je dostatok súkromia i prírodného prostredia. Bytové domy sú navrhnuté tak, aby nepresiahli tri podlažia. Zároveň v tomto prípade hovoríme o uzavretom komplexe, do ktorého budú mať prístup len obyvatelia a ich hostia.

V tomto projekte budú zahrnuté jedno až štvorizbové byty s premysleným dispozičným riešením, vysokým štandardom s priestrannými balkónmi, súkromnými záhradkami alebo luxusnými strešnými terasami s panoramatickým výhľadom. Ku každému bytovému domu prislúcha parkovisko, garáže a priestory na odkladanie bicyklov, kolobežiek alebo kočíkov.

Ako v prípade projektu Rulandská, aj v tomto je zárukou kvalitného a zdravšieho bývania samotná stavba z pálenej brúsenej tehly a akustickej pálenej brúsenej tehly. Projekt bude disponovať energetickým certifikátom A1, čo znamená, že stavba bude ultranízkoenergetická. Tým majú obyvatelia istotu úspory za energie.

„Pri výstavbe každého projektu dbáme súčasne na vysokú kvalitu stavebného riešenia a taktiež na dotváranie územia verejnými priestormi, celkovú funkčnosť lokality, atraktivitu, bezpečnosť a ekologické riešenia. Za rovnako dôležité považujeme dopĺňanie občianskej vybavenosti polyfunkčnými budovami , výsadbu zelene v území a atraktívne sadové úpravy v jednotnom štýle,“ hovorí za spoločnosť Rezidencia Vinohrady Michaela Högyeová

(zdroj: REDOX - ENEX s.r.o.)

Služby v blízkosti

V tejto lokalite developer pre obyvateľov vybudoval reštauráciu s bowlingom a detským kútikom, supermarket, modernú polyfunkčnú budovu, v ktorej obyvatelia nájdu lekáreň, predaj čerstvých rýb, mäsiarstvo so slovenskými výrobkami, kvetinárstvo, pekáreň s kaviarňou a tiež zdravotné stredisko a zubára.

„Z verejných priestorov sme vybudovali zónu pre deti s atraktívnymi hracími prvkami, workoutovú zónu s multifunkčným ihriskom, oddychové miesta. Nechýba knihobúdka, samoobslužný servisný stojan pre bicykle či zdieľané ohnisko. Lokalita bude ďalej postupne doplnená o malé námestie s vodným prvkom, ďalšie oddychové a aktívne zóny podporujúce rozvoj susedských komunít, dráhu pumptrack, zdieľané ping-pongové stoly, komunitné ohnisko, drogériu, materskú školu, barbershop či ďalších lekárov,“ približuje Michaela Högyeová.

Lokalita Rezidencia Vinohrady tvorí harmonický celok s okolím

Pokojné bývanie podčiarkuje aj samotná lokalita Rezidencia Vinohrady. Tá je zárukou výbornej dostupnosti do centra mesta i na diaľnicu. Vyhľadávaná pokojná lokalita s výhľadom na zeleň a Trenčiansky hrad ponúka možnosť voľnočasového vyžitia. Výlety do okolitej prírody či cyklojazdy môžu obyvatelia odštartovať priamo od dverí vlastného domu bez toho, aby sa museli presúvať autom.

Estetické, ekologické a nevyhnutné kontajnery

Na to, aby obyvatelia cítili úroveň bývania po každej stránke, developer myslel aj na nakladanie s odpadmi, ktoré sú súčasťou každého typu bývania. Záleží však nielen na tom, či má kam človek odpadkový kôš z bytu vyniesť, ale aj na dizajne nádob na komunálny odpad, ich funkčnosti a bezpečnosti.

Na všetky tieto aspekty pri výbere kontajnerov dbal developer pri oboch projektoch, a preto sa rozhodol pre polopodzemné kontajnery MOLOK od spoločnosti REDOX-ENEX. „Pre polopodzemné kontajnery sme sa rozhodli práve kvôli ich dizajnu, ekonomicky výhodnému riešeniu a taktiež pre bezproblémovú montáž kontajnerov s poskytnutou asistenciou pri montáži. Taktiež máme pozitívnu skúsenosť so spoločnosťou REDOX-ENEX z predchádzajúcich projektov,“ vysvetľuje Michaela Högyeová s tým, že silnými stránkami spoločnosti REDOX-ENEX sú jednoznačne bezproblémová komunikácia, spätná väzba a dodacie termíny.

V prípade projektu Rulandská budú umiestnené tri stojiská týchto polopodzemných kontajnerov, ktoré budú slúžiť na zmiešaný i na triedený odpad. Rezidenčný komplex Záhradné Vily bude v prvej fáze výstavby vybavený dvomi stojiskami týchto kontajnerov.

(zdroj: REDOX - ENEX s.r.o.)

Nesporných výhod týchto kontajnerov je niekoľko. Keďže developer kladie dôraz na atraktivitu a celkový vzhľad lokality, kontajnery MOLOK prispievajú predovšetkým svojím dizajnom i efektívnou elimináciou zápachu. Rovnako dôležitá je ich funkčnosť s ohľadom na bezpečnosť pre obyvateľov.

„Ako ďalšie výhody tohto riešenia jednoznačne považujeme šetrenie priestoru, väčšiu kapacitu kontajnerov a s tým spojený nižší počet potrebných vývozov a zníženie počtu potrebných stanovísk,“ vyratúva Michaela Högyeová s tým, že polopodzemné kontajnery MOLOK sú jedným z najdôležitejších ekologických riešení, ktoré dopĺňa vysoký štandard bývania v oboch projektoch.

Pri nakladaní s odpadom to však nekončí. Súčasťou oboch projektov sú aj iné ekologické riešenia. V projekte Rulandská to sú dažďové jazierka, ktoré slúžia na zber dažďovej vody z pevných plôch, napr. striech, chodníkov, parkovísk a pod. Následne voda prirodzene vsiakne do podložia a nedochádza k odvodňovaniu. Jazierka zároveň slúžia ako estetický prvok lahodiaci očiam. Obyvatelia ocenia i retenčné vsakovacie jamy so vsakovacími košmi určené na odvádzanie dažďovej vody do zeme.

Takéto jamy budú súčasťou aj druhého projektu. Okrem nich obyvatelia pocítia prínos extenzívnych zelených vegetačných striech, ktoré optimalizujú izolačnú schopnosť strechy, znižujú efekt tepelných ostrovov, filtrujú vzduch, zlepšujú kvalitu ovzdušia a v neposlednom rade pomáhajú životnému prostrediu, zvyšujú celkovú hodnotu nehnuteľnosti a pridajú atraktívny a moderný vzhľad objektu.

Rezidencia Vinohrady (www.rezidenciavinohrady.sk)

Developerská spoločnosť s dlhoročnou históriou so sídlom v Trenčíne. Od roku 2008 sme zrealizovali niekoľko úspešných rezidenčných aj komerčných projektov a zaujímavých investičných príležitostí. Našou ambíciou je vytvárať unikátne projekty so zaujímavým architektonickým riešením a podieľať sa na urbanistickom rozvoji daných lokalít.

Za dôveryhodnosťou značky Rezidencia Vinohrady stoja roky skúseností a množstvo spokojných klientov a užívateľov. Naše portfólio pozostáva z viac ako 20 úspešných projektov a odovzdali sme viac ako 1000 bytov a domov. Podpísali sme sa na tvorbe projektov, ktoré menia tvár Trenčína a Nového Mesta nad Váhom.

Spoločnosť REDOX-ENEX

Problematike zberu komunálnych odpadov pomocou polopodzemných kontajnerov sa venuje už od roku 2012 a za tento čas nainštalovala viac ako 3000 polopodzemných kontajnerov na Slovensku.

Na Slovensku je autorizovaným dodávateľom systému od fínskeho výrobcu MOLOK, ktorý je autorom myšlienky zberu odpadov pod zemou. MOLOK je celosvetovo najväčší výrobca.Polopodzemné kontajnery vyrába už od r. 1991 a ročne dodáva do celého sveta viac ako 15 000 ks kontajnerov. Toto 30 ročné know-how sa prejavuje najmä v kvalite a trvácnosti produktov, rovnako tak aj v neustálom vývoji a inováciách, ktoré pomáhajú splniť požiadavky aj tých najnáročnejších partnerov a prispôsobiť zberné miesta rôznym typom urbanistickej zástavby.

Partnermi spoločnosti sú najmä mestá a obce, developeri a zberové spoločnosti. V súčasnosti rozbieha spoluprácu aj s priemyselnou sférou, ktorá si takisto našla benefity v ponúkaných riešeniach.