Slovenský národ sa mentálne a kultúrne uberá k nule, vraví Duchoň z Davovej psychózy

Davová psychóza je na slovenskej punkovej scéne už viac ako tri dekády a aktívne funguje na medzi-kontinentálnej úrovni, keďže ich spevák dlhodobo žije v Austrálii.

Toto leto odohrali po dlhšej dobe niekoľko koncertov na Slovensku, ale aj v zahraničí, vystúpili aj na festivale Punkáči deťom v Trenčíne.

Na tomto podujatí sme sa rozprávali s Janom Kassom (spev) a Marcelom Duchoňom (gitara), ktorí v rozhovore priblížili, ako vnímajú aktuálnu spoločenskú situáciu na Slovensku, či pripravujú novú nahrávku, ale aj to, ako reagovali na to, keď sa na ich koncert na podporu ľudí z Ukrajiny zniesla obrovská vlna kritiky zo strany niektorých ľudí.

Aký je to pocit byť opäť na Slovensku?

Jano Kassa: Slovensko je krajina v ktorej som sa narodil, tak sa vždy teším domov, že uvidím rodinu, že si zahrám s kapelou, uvidím známych, že sa pozriem aj ako tá krajina vyzerá, v akom je stave.

V akom je stave podľa vás?

Jano Kassa: Je iná. Stále mám pocit, že je tu viacej a viacej hlupákov. Je tu samozrejme aj strašne veľa inteligentných ľudí, ale asi tí hlupáci sú hlučnejší a preto je ich vidieť viacej, ako tých, ktorí sú rozumní. Veľa ľudí aj odchádza preč, lebo toho majú plné zuby.

Sledujete dianie na Slovensku aj z Austrálie?

Jano Kassa: Viem čo sa tu deje a práve preto som z toho taký smutný. Všetko o čom sme kedysi spievali sa vracia späť. V roku 1992 sme spievali o fašistoch vo vláde a zrazu sú vo vláde. To je neuveriteľné.

Nedávno ste na internete avizovali, že zahráte na koncerte, z ktorého výťažok poputuje na pomoc ľuďom na Ukrajine. Veľké množstvo ľudí na toto reagovalo extrémne negatívne, mnohí vaši poslucháči vám písali, ako s vami skončili a otáčajú sa vám chrbtom. Prekvapila vás takáto reakcia?

Marcel Duchoň: Ja som to čakal, keď mám povedať pravdu. Z tých 80 komentárov, bola snáď skoro polovica negatívna, neviem, nečítal som to úplne celé, lebo ma to prestalo baviť. Neprekvapilo ma to, lebo už dávno si nerobím ilúzie o tom, že v punkovej scéne sú ľudia, ktorí sú naklonení k témam, o ktorých spievame. Samozrejme, že sú tam aj takí, ale konkrétne v punkovej scéne je veľa agresívnych hlupákov.