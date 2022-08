Osemdesiatročnú mláťačku rozbehol motor chladený vodou z potoka

Historická mláťačka, vyrobená v kombinácii dreva a kovu z vojnových rokov, nesklamala Bošáčanov ani tentokrát.

BOŠÁCA. Jej mechanizmus sa bezchybne roztočil 13. augusta aj približne osemdesiat rokov od prvého mlátenia obilia, ktorý absolvovala.

Bezchybná separácia zrniek oddelených od pliev, klasov a suchej slamy opäť dokázala obrovský um predchádzajúcich generácií, ktoré kvalitné dômyselné mechanizmy dokázali vyrobiť aj bez využitia modernej techniky a počítačov. V Bošáci tak mlátili obilie ako za starých čias našich dávnych predchodcov.

Mláťačku používali najskôr v Českej Lípe

Vyše 80-ročná mláťačka nemeckej výroby, vydávajúca pravidelné a hlasité takty, spojená pevným klinovým remeňom s poháňajúcim benzínovým motorom ešte zo starších čias, pamätajúcich obdobie 1. Československej republiky.

Na vlečke desiatky snopov so zviazaným obilím a k tomu zopár chlapov všetkých generácií v dobovom ľanovom oblečení. Vidly a hrable v rukách a vedľa mláťačky tri vrecia, v ktorých sa ukladajú kvalitne vymlátené zrnká obilia.

V Bošáci dokázali 13. augusta vymlátiť obilie tak, ako to bolo bežné v našej histórii v dávnych časoch. „Nemecká historická mláťačka pochádza z Českej Lípy z obdobia, keď odsúvali po vojne nemeckých občanov z oblasti Sudety. Z nášho regiónu tam ľudia chodievali na roboty. Mláťačka sa rýchlo po vojne dostala vlakom do nášho kraja a na koňoch bola privezená do svojho nového pôsobiska,“ povedal Peter Janušík. Základom mašiny, ktorá sa do nášho regiónu dostala v rokoch 1946 – 1947, sú nemecké súčiastky doplnené časťami vyrobenými niekdajšou firmou Moravia.