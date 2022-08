SLOVNAFT CUP: Tr. Stankovce sa môžu tešiť na Spartak Trnava, šialený gólostroj Trenčína, zlý úvod Častkoviec

Prehľad výsledkov tímov z nášho regiónu v 2. kole Slovnaft Cupu.

Chocholná-Velčice – Prečín 1:4 (1:2)

Hosťom vyšiel úvod stretnutia a už v 5. min ich do vedenia poslal Turza. Domácim sa vyrovnať podarilo v 36. min, ale ešte do polčasu Vrábel upravil skóre na 1:2. V závere stretnutia sa dvakrát presadil Hybben a Chocholná-Velčice v Slovnaft Cupe skončila.

Góly: 36. L. Papp - 5. S. Turza, 38. M. Vrábel, 76. a 85. P. Hybben. R Piaček, 100 divákov

CHOCHOLNÁ-VEL.: Köszeghy - Michalec, Ozimý, Cingel, Bečka, Kováčik (86. Minárech), Suchánek, Stronček, Papp, Adamčí, Vilímek (58. Tulpík)

Hlohovec – Trenčín 0:14 (0:8)

Zápas na pôde piatoligistu mal viac ako jednoznačný priebeh. Trenčania už do polčasu zaťažili konto domáceho brankára ôsmimi gólmi a nepoľavili ani po prestávke. Napokon nasúkali odovzdané a oslabenému súperovi 14 gólov.

Góly: 2. R. Rahim Ibrahim, 12. a 32. W. Sulaeman, 16.,19. a 84. F. Bainović (1 z 11m), 34. S. Kozlovský, 45. K. Spencer Pires, 45. S. Lavrinčík, 52. A. Gaži, 54. a 57. A. Oladoye, 70. M. Kmeť, 87. A. Gajdoš. R Papuča, 626 divákov ,ČK: 47. Mičian

TRENČÍIN: Jose Évora Dias - Kozlovský, Ďuriška, Spencer Pires, Mičuda (46. Gaži), Lavrinčík (46. Oladoye), Rahim Ibrahim (46. Gajdoš), Bainović, Kmeť, Letenay (61. Domingos Rocha Soares), Sulaeman (76. Kupusović)

Tr. Stankovce – Nové Mesto 2:0 (2:0)

Zápas 2.kola Slovnaft Cupu sa začal za teplého slnečného počasia. Zápas bol od začiatku vyrovnaný, ale tempo hry nebolo príliš vysoké. Hráči Trenč. Stankoviec postupne získali miernu územnú prevahu, mali loptu častejšie na svojich kopačkách, ale dlho sa hralo bez šancí a priameho ohrozenia brány. Absentovala aj streľba zo stredných vzdialeností. V 34. min. zahrávali domáci hráči rohový kop, k lopte sa dostal Repa a tvrdou strelou z pravej strany z ostrého uhla otvoril skóre zápasu – 1 : 0. Domáci hráči boli pri chuti, prišli ďalšie šance a v 41. min. po skrumáži pred súperovou bránou sa presadil Behan – 2 : 0.

Hráči Nového Mesta nad Váhom mali raketový nástup do druhého polčasu, keď už po pár sekundách sa vlnila domáca sieť, ale gól pre ofsajd neplatil. Na druhej strane v 53. min. bol v obrovskej šanci Tomáš Svatík a vzápätí aj Marcinát, ale gól z toho nebol.V 60. min. bol v gólovej šanci Vaško, ale brankár jeho strelu bravúrne vyrazil. Ďalšia šanca domácich prišla v 65. min., ale opäť z toho nič nebolo. Potom prebrali iniciatívu v zápase hostia, tlačili sa pred domácu bránu a vytvárali si šance. Gól však mohli streliť domáci hráči, ale Vaško bol v 81. min. opäť neúspešný. V závere zápasu už gól nepadol a tak sa v 3. kole Slovnaft Cupu v Trenč. Stankovciach predstaví obhajca pohára Spartak Trnava.

Góly: 34. Repa, 41. Behan, R Krčová, 200 divákov

TR. STANKOVCE: Zemanovič – M. Svatík, Komorovský, Behan, Nosek, Čibík, Korol, Držík, Repa, Tomík, T. Svatík (Prekop, Mrcinát, Mach, Vaško)

NOVÉ MESTO: Druxa – Jambor, Múdry, Šimorka, Prelec, M. Šebek, Tuka, Belko, Štefanka, Floriš, Kravárik (Párkaň, Živčic, Copko, Marček, L. Šebek)

Radimov – Častkovce 1:3 (1:1)

Hostia mali katastrofálny vstup do zápasu. Už v 1. minúte poslal loptu nešťastne po malej domov do vlastnej siete Halás. Domáci boli aktívni a aj nebezpeční. V závere prvého polčasu však vyrovnal Fako. Druhý polčas sa hral iba na bránu Radimova. V 54. min Fako pridal druhý presný zásah Častkoviec. V závere ešte upravil na 1:3 Majkút a Častkovce ladným krokom dokráčali k postupu do 3. kola.

Góly: 1. vlastný (Halás) – 45. a 54. Fako, 76. Majkút, R Malárik, 200 divákov

ČASTKOVCE: Kišac – Mizerák, Halás, Lichner, Minaroviech, Ahmad, Danko, Sládek, Majkút, Fako, Jibril (Mišák, Žákech, Buček, Hrnko)

3. kolo: Vrbové/Beluša – Trenčín, Tr. Stankovce – Trnava, Nevidzany/Kalná – Myjava, Častkovce - Petržalka