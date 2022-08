Ceny pohrebných služieb narástli o stovky eur. Zdražovanie sa nezastaví ani budúci rok

Pomoc štátu necelých 80 eur je symbolická, vraví podpredsedníčka JDS.

TRENČÍN. Ceny pohrebných služieb v ostatnom období zdraželi o niekoľko stoviek eur. Táto situácia sa dotkne najmä dôchodcov, ktorí si na poslednú rozlúčku sporia.

Napísali sme

Napísali sme Oprava kultúrneho strediska v kine Hviezda sa predraží o takmer 400 000 eur Čítajte

Jednota dôchodcov Slovenska (JDS), však upozorňuje, že mnohí seniori boli nútení na svoje pohrebné úspory pre rapídny rast cien siahnuť už teraz.

Článok pokračuje pod video reklamou

Prevádzkari pohrebných služieb i Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb sa obávajú, že zvyšovanie cien sa nezastaví ani v budúcom roku.

Ceny narástli nad tisíc eur

Pohrebné služby plošne zdraželi približne o 200 eur. Informovala o tom Katarína Sammon, ktorá prevádzkuje jednu z pohrebných služieb v Trenčíne.

„Väčšina pohrebov sa zmestila do tisíc eur, teraz sa to už tak často nedeje. S kvetmi to býva aj okolo 1200 eur. Všetko išlo hore,“ vyčíslila.

V článku sa okrem iného dočítate Prečo narástli ceny pohrebov?

Či budú rásť ceny pohrebov aj budúci rok?

Aký dopad má zdražovanie pohrebných služieb na dôchodcov?

Akú finančnú pomoc ponúka seniorom štát?

Od čoho závisí, či porastú ceny týchto služieb aj budúci rok?

Sammon nepočíta s tým, že by ceny mali v blízkej budúcnosti klesnúť. Práve naopak, myslí si, že budú rásť i naďalej.

„Predpokladám, že ceny pôjdu stále hore. Budeme musieť zvýšiť aj platy zamestnancom, lebo inak by neprežili. Myslím si, že sa to ani budúci rok nezastaví,“ doplnila.

Musí čerpať z úspor na poslednú rozlúčku

Irma z Trenčína je už niekoľko rokov na dôchodku. Na pohreb si našetrila peniaze už dávnejšie, tento rok však bola nútená na tieto úspory siahnuť.