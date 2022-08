Marius Pedersen prináša na skládky život a podporuje ochranu včiel

Rozhodnutie umiestniť včelie úle na skládku odpadu urobila spoločnosť Marius Pedersen, aby plnohodnotne využila nielen areál skládky, ale predovšetkým, aby prispela k lepšej budúcnosti planéty.

Kde nie sú včely, tam nie je život. Tento výrok poznáme snáď všetci. Skládka je miestom, kde končí väčšina našich odpadov a mnoho obyvateľov ju môže vnímať len ako neatraktívny areál a nutnosť v blízkosti miest. Odpadová spoločnosť Marius Pedersen sa rozhodla dať takémuto miestu pridanú hodnotu a ukázať, že i skládku možno využiť zmysluplne.

Článok pokračuje pod video reklamou

(zdroj: Marius Pedersen a.s.)

Preto na svoju skládku v Kostolnom, neďaleko Nového Mesta nad Váhom, koncom apríla umiestnila včelie úle. Odvtedy sa tu o včely stará vychýrený včelár Július Holec. Aj vďaka nemu sa na tomto mieste bude čoskoro stáčať kvalitný a plnohodnotný med. Med – jediná potrava, ktorú hmyz vyprodukuje pre človeka. Len med od poctivého a skúseného včelára je skutočným tekutým zlatom, darom prírody, ktorý má mnohonásobný úžitok. Výnimočne chutí, vonia, dodáva energiu a pomáha pri mnohých zdravotných ťažkostiach. Zároveň sa považuje za zázrak v domácej kozmetike.

„Včely považujeme za prirodzený indikátor kvality životného prostredia. Na základe rozboru medu odhalíme úspešnosť revitalizácie skládky spoločnosti Marius Pedersen,“ povedal včelár Július Holec.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/HHo48Kawlx8

„Odpadové hospodárstvo čelí rôznym mýtom o nakladaní s odpadmi, ktoré sa snažíme odbornej a laickej verejnosti vyvrátiť a odborne vysvetľovať. V prípade skládky odpadu našej dcérskej spoločnosti sme sa v Marius Pedersen rozhodli použiť netradičný postup. Interne sme si ho nazvali tzv. včelí audit. Vďaka medu z Kostolného totiž budeme mať v rukách hmatateľný, sladký a zdravý dôkaz, že skládka komunálneho odpadu úspešne prešla naším včelím auditom. Lepší indikátor kvality životného prostredia v okolí skládky odpadu nenájdete,“ uviedol Ing. Oliver Šujan, generálny riaditeľ spoločnosti Marius Pedersen.

Zatiaľ je to prvý včelí úľ, ktorý Marius Pedersen umiestnil na takto špecifickom mieste. Ďalšie včelie úle pribudnú v blízkej dobe i na skládkach v iných regiónoch. Je to spôsob, ako chce spoločnosť ešte viac prispieť k ochrane životného prostredia a poukázať na potrebu udržateľnosti v dnešnej komplikovanej dobe.

(zdroj: Marius Pedersen a.s.)

„V Marius Pedersen podporujeme dlhodobo udržateľné riešenia, ktorými dokážeme pomáhať chrániť životné prostredie. Sme radi, že môžeme iniciovať aktivity na podporu a ochranu včiel. Význam včiel je v celkovom ekosystéme nezastupiteľný. Naším cieľom je dlhodobá podpora ekologického včelárstva na Slovensku, aby sme pomohli spoluvytvárať lepšiu budúcnosť pre ďalšie generácie,“ uzatvára Oliver Šujan.

Nielen správne a svedomité triedenie odpadu je to, čo môžeme dennodenne robiť pre našu planétu. Vysadiť hoci jeden kvet na svojom balkóne či v záhrade a vytvoriť tak podmienky pre včely sa možno zdá byť málo, no v skutočnosti práve takýmito maličkosťami dokážeme spoločne prispievať k lepšej budúcnosti, k zdravšiemu životu na Zemi.

(zdroj: Marius Pedersen a.s.)

O spoločnosti :

Marius Pedersen, a.s. so sídlom v Trenčíne je dcérskou spoločnosťou – A/S MARIUS PEDERSEN – najväčšej súkromnej dánskej spoločnosti v oblasti nakladania s odpadmi a na Slovensku sa etablovala ako profesionálna spoločnosť, ktorá poskytuje služby v oblasti odpadového hospodárstva, údržby komunikácií a starostlivosti o zeleň.

Ako jedna z najväčších spoločností pôsobiacich na slovenskom trhu v oblasti odpadového hospodárstva poskytuje komplexné služby v oblasti nakladania s odpadom. Jej činnosť sa sústreďuje na zákazníkov z komunálnej i podnikateľskej sféry, na priemyselné podniky i obchodné reťazce.