IX. LIGY: Prvé body Hrachovišťa, obrat D. Srnia, Hôrka naďalej bezchybná

Prehľad výsledkov, komentárov a tabuliek IX. ligy Nové Mesto a Myjava-Senica.

IX. LIGA NM

Považany – Bzince 3:4 (2:2)

Domáci sa po odložených prvých kolách konečne dostali do súťaže a pred peknou návštevou za upršaného počasia privítali Bzince. Zápas začal vo vysokom tempe a hra sa prelínala zo strany má stranu. Skóre šťastlivo otvorili hostia. Od tej chvíle bola iniciatíva na domácej strane a otočili zápas na dva 2:1. Smolný gól do šatne skóre vyrovnal. Druhý polčas začali domáci náporom a chceli vyhrať, ale opak bol pravdou po dvoch chybách obrany sa Bzince dostali do dvojgólového trháku.

