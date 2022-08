Ako to bude s domácimi zápasmi? Aké sú vzťahy medzi klubmi a vedením SZĽH? Odpovedá Miloš Radosa

Rozhovor s prezidentom HK Dukla Trenčín Milošom Radosom.

Vo funkcii prezidenta začínate tretiu sezónu. Ako sa spätne pozeráte na vaše pôsobenie v klube?

Priznám sa, keby som bol vedel, v akých podmienkach budeme fungovať najbližšie roky, dlho by som rozmýšľal o prevzatí pozície prezidenta klubu. V čase, kedy ma kolegovia prehovorili, aby som to prevzal, som si nevedel predstaviť z ekonomického hľadiska predstaviť ani jednu sezónu bez divákov. Momentálne sme v stave, že to bude tak minimálne dve a pol sezóny a sme tu a budeme tu aj v ďalších rokoch.

Dukla bude v budúcnosti silným klubom extraligy, som o tom presvedčený. Pocit, že môže prísť aj štandardná sezóna na vynovenom štadióne ma napĺňa optimizmom. Chcem touto cestou poďakovať kolegom a sponzorom za podporu klubu, bez ktorých by to nešlo.

Potešil by som sa v budúcnosti príchodu strategického silného investora, ktorý by sa angažoval najmä vo financovaní, ale aj v riadení klubu. Ako jeden z akcionárov by som takúto myšlienku určite podporil. Teší ma, že nám pribúdajú noví sponzori a tradiční všetci zostávajú.

