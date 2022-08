Trenčiansky hrad pokoril magickú stotisícovú hranicu

Uplynulé dve sezóny boli výrazným spôsobom poznačené pandémiou. Teraz dominanta krajského mesta opäť vo veľkom láka domácich aj zahraničných turistov.

TRENČÍN. Bránami Trenčianskeho hradu prešiel vo štvrtok 18. augusta stotisíci návštevník. Išlo Adrianu Černokovú z Košíc, ktorá si prišla pozrieť hradný areál spolu so svojím manželom a dcérami Katarínou a Martinou. Trenčianske múzeum, ktoré pamiatku spravuje, jej za odmenu darovalo výlet teplovzdušným balónom. Jubilejná turistka hovorí, že sa jej tak splnil sen z mladosti.

Rekordný august

Minulý rok privítal Trenčiansky hrad stotisíceho návštevníka až vo svojom závere, teda 30. decembra. Po necelých ôsmich mesiacoch túto magickú hranicu vyhľadávaná pamiatka opäť pokorila. „O to je to pre nás vzácnejšie, že tento rok sme stotisíceho návštevníka privítali v polovici augusta, čiže sa pomaly vraciame do čias pred pandémiou,“ hovorí riaditeľ Trenčianskeho múzea Peter Martinisko, ktorý tohtoročný august dokonca označil za rekordný.

„Ľudia sa vrátili zo zahraničných dovolenie, na ktorých boli aspoň podľa našich čísel najmä v júli, a teraz trávia voľné dni na Slovensku. Zároveň oproti minulému roku evidujeme aj nárast zahraničných návštevníkov, nakoľko cestovanie už je voľnejšie,“ dodal s tým, že pomohlo aj otvorenie nového vstupu a sprístupnenie zrekonštruovaného južného opevnenia. Cez jeho brány na hrad prichádza asi 20 percent turistov.

Výlet balónom ako splnený sen