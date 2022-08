Zelená župa je naozaj zelená, kraj získal certifikát Zodpovednej organizácie

Získaniu certifikátu predchádzal environmentálny audit, ktorý bol zameraný na rôzne oblasti života organizácie z hľadiska prístupu k ochrane životného prostredia.

V rámci medzinárodného projektu spoločnosti ENVI-PAK, ktorý podporuje zodpovedný prístup k triedeniu odpadov a ochrane životného prostredia, získal Trenčiansky samosprávny kraj certifikát, ten je dôkazom zodpovedného prístupu župy k životnému prostrediu a úrovne jej environmentálneho správania.

„V prvom rade išlo o odpadové hospodárstvo samosprávy, teda, ako triedime jednotlivé komodity, ale tiež akým spôsobom napĺňame vlastnú zodpovednosť za životné prostredie, ktoré potrebujeme chrániť,“ vysvetlila Martina Kedrová, manažérka prípravy a implementácie projektov v oblasti environmentálnej výchovy Úradu TSK. „Trenčiansky samosprávny kraj je prvým krajom, a vôbec prvou samosprávou na Slovensku, ktorá certifikát získala. Snažili sme sa zistiť, čo všetko robí pre životné prostredie. No nie je to len o triedení odpadu, je to aj o prevencii, ktorá je nesmierne dôležitá, o šetrení zdrojov, elektriny, vody a podobne,“ povedala Katarína Kretter, riaditeľka oddelenia komunikácie spoločnosti ENVI-PAK.

Trenčiansky samosprávny kraj v rámci projektu Zelená župa už deväť rokov robí kroky, ktoré sú zodpovedné voči životnému prostrediu. „Máme viacero rozbehnutých projektov, či už je to environmentálna koncepcia, v rámci ktorej vzdelávame deti na našich stredných školách, ako sa majú správať voči životnému prostrediu, alebo samotná výstavba cyklotrás. Veľmi dôležitá je aj elektromobilita, ktorú podporujeme, elektronizácia služieb a asi najdrahšie projekty sú v oblasti znižovania energetickej náročnosti našich verejných budov,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška a zdôraznil, že kraj pracuje aj na ďalších projektoch. „Prijmeme také opatrenia a také kroky, ktoré nás posunú ešte ďalej,“ dodal.

(Lenka Kukučková)