Policajti prichytili desiatky motoristov pod vplyvom alkoholu

Počas druhého týždňa dopravno-bezpečnostnej akcie na cestách Trenčianskeho kraja prichytili policajti desiatky motoristov pod vplyvom alkoholu.

TRENČÍN. Tretina z nich nafúkala viac ako jedno promile a neminie ich tak obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Policajti odhalili aj ôsmich podnapitých cyklistov a troch kolobežkárov. „Policajti počas druhého týždňa akcie uložili 207 vodičom pokutu za prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti a spolu 82 vodičov nebolo pripútaných bezpečnostným pásom," uviedla polícia.

Dopravno-bezpečnostná akcia na cestách Trenčianskeho kraja bude pokračovať počas celého augusta. Zvýšené kontroly na cestách môžu motoristi očakávať v pracovných dňoch od 5:00 do 8:00, v sobotu od 8:00 do 11:00 a tiež počas víkendových dní od 22:00 do 6:00.